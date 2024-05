Sale su una gru per oltre un giorno per protesta contro presunti soprusi del sistema giudiziario

Leonardo Moretti, 61 anni e residente in Umbria, è salito su una gru vicino al palazzo di giustizia di Firenze e ha continuato la sua protesta per oltre un giorno. È rimasto arrampicato a diverse decine di metri dal suolo dall'ora delle 9 di ieri. Le autorità, inclusi polizia, vigili del fuoco e personale sanitario, hanno tentato invano di farlo scendere. Sul posto si è recata anche la procuratrice Christine Von Borries. Moretti sta manifestando contro presunti soprusi del sistema giudiziario, affermando di essere stato perseguitato in passato da magistrati e forze dell'ordine.