Scarlino: presentata la lista “Scarlino può… ancora” in sostegno a Travison

Oggi, sabato 4 maggio, il sindaco uscente Francesca Travison, ha presentato la lista dei candidati al Consiglio comunale della lista “Scarlino può… ancora”.

«Voglio fare oggi alcuni ringraziamenti – ha dichiarato Travison – il primo grazie va alla squadra che mi ha accompagnato in questi cinque anni di amministrazione: dal mio vice sindaco Luciano Giulianelli, ai miei assessori Michele Bianchi, Cesare Spinelli, Silvia Travison e ai miei consiglieri comunali Giacomo Papini e Gianni Ramazzotti.

Abbiamo condiviso un viaggio bellissimo, complesso ma entusiasmante. Con loro al mio fianco sono riuscita ad amministrare Scarlino, senza di loro non avrei potuto fare nulla. Quindi grazie di cuore per esserci stati e per esserci: alcuni di loro hanno deciso per motivi personali di non presentarsi ma so che potrò sempre contare sul loro supporto e sulle loro idee.

Grazie alla mia lista: non è semplice schierarsi e non è semplice scegliere di far parte di un progetto come questo. L’impegno è tanto, amministrare un Comune piccolo come il nostro significa spendere il proprio tempo per il bene comune, praticamente senza una remunerazione economica e solo con l’intento di migliorare la vita dei propri concittadini. Grazie a chi ci supporta da sempre, che sono la nostra più grande forza perché ci dimostrano che qualcosa di buono lo abbiamo fatto e possiamo ancora fare molto per Scarlino».

Dalla prossima settimana inizieranno gli incontri con i cittadini in tutte le zone del territorio comunale: il primo appuntamento è giovedì 9 maggio alle 21 in sala consiliare a Scarlino.

ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Cecilia Bernardi, 30 anni, educatrice

2. Michele Bianchi, 46 anni, impiegato pubblico

3. Barbara Lovatelli Bicocchi, 73 anni, imprenditore agricolo

4. Gianfranco Di Benedetto, 54 anni, artigiano

5. Elisa Fabbretti, 38 anni, imprenditrice

6. Giorgio Maestrini, 45 anni, agente immobiliare

7. Diego Radi, 36 anni, operaio

8. Elena Sommazzi, 56 anni, docente scuola infanzia

9. Cesare Spinelli, 32 anni, ingegnere

10. Michele Talocchini, 21 anni, segretario

11. Silvia Travison, 57 anni, impiegata grande distribuzione

12. Raffaella Vecci, 64 anni, insegnante

Fonte: Ufficio Stampa