Scippano un'anziana di 83 anni ad Arezzo, arrestati due giovani

Una donna è stata vittima di uno scippo a Arezzo nel tardo pomeriggio di ieri mentre faceva la spesa in zona Saione. Tre giovani hanno avvicinato l'anziana e uno di loro le ha strappato la borsa contenente i suoi effetti personali prima di fuggire. La donna ha iniziato a gridare attirando l'attenzione di un carabiniere libero dal servizio, che ha visto la scena e ha inseguito i ladri. Ha anche avvisato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Arezzo, che ha inviato altre pattuglie in aiuto.

I carabinieri, insieme al militare che ha iniziato l'inseguimento, hanno rintracciato i ladri in un magazzino dismesso poco distante, dove si erano nascosti per evitare di essere catturati.

La borsa con gli effetti personali è stata restituita alla donna e i tre giovani sono stati portati agli uffici della Compagnia dei Carabinieri. I due maggiorenni sono stati arrestati per "furto con strappo in concorso", mentre il minore è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per i Minorenni di Firenze per lo stesso reato di scippo.

Il rito direttissimo si è svolto questa mattina presso il Tribunale di Arezzo. Si precisa che le persone coinvolte sono considerate presunte innocenti fino a prova contraria con una sentenza definitiva, nel rispetto dei loro diritti e della fase attuale delle indagini preliminari.