Verio: presentata la lista del centrodestra del candidato sindato Marco Curcio

Cento persone presenti alla presentazione del candidato Sindaco Marco Curcio e della lista del Centrodestra per Vernio. "Sono felicissimo, di questa grande partecipazione di persone, di questo entusiasmo. Solo oggi abbiamo raccolto in meno di un'ora le firme sufficienti per presentarci alle elezioni. Sento già la responsabilità di amministrare il nostro Comune: le nostre idee sono semplici e chiare. Lucarini e Ciani, due esponenti del PD e della sinistra locale, non possono essere la soluzione ai problemi, avendo contribuito a crearli. Nel Centrodestra, invece, ci sono persone con capacità e competenze, amore per questo territorio e autentica passione". All'evento sono intervenuti Giorgio Silli, candidato nella lista di Forza Italia alle elezioni europee, l'onorevole Chiara Laporta e il segretario Matteo Mazzanti di Fratelli d'Italia, il segretario della Lega, Daniele Spada, e quello di Noi Moderati, Simone Spezzano. La Lista Centrodestra per Vernio è composta da 5 donne e 7 uomini, molti giovani e figure di esperienza.

Lista di 12 persone, 5 uomini e 7 donne ( 5 Under 25, media dell'età 39 anni).

Stefanini Alessio (Capolista) , anni 41 diploma di maturità, titolare di una impresa artigiana operante nel settore elettrico.

Matteo Lombardi, 38 anni, Geometra, Libero Professionista, attività di partecipazione

Gabriele Cioni, 21 anni, Diploma Scienze Umane Rodari, studente universitario al 2° anno di scuola di scienze politiche

Riccardo Risaliti,63 anni, Libero professionista e perito in materia bancaria.

Eleonora Principato, 22 anni, Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche, attualmente iscritta alla facoltà di Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia.

Matteo Puggelli, 22 anni, diplomato all'istituto tecnico industriale Tullio Buzzi di Prato, attualmente iscritto alla facoltà di Storia presso l'Università degli studi di Firenze;

Giuliana Suvieri, 54 anni laurea in farmacia dipendente del Ministero dei Trasporti

Mattia Iachetti, 21 anni, Laurea in Economia, Dipendente Ministero della Difesa.

Nicola Bonacci, 52 anni, dipendente Ministero della Giustizia

Francesca Borchi, 24 anni, Laureanda alla Facoltà d'ingegneria

Stefania Mugnaini, 64 anni, Responsabile Azienda tessile

Francesca Storai, 51 anni, Laurea in Scienze Forestali e Dipendente all'Agenzia dell'Entrate

