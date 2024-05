Abc all'Interzona, continua il sogno dell’Under 15 Eccellenza

Prosegue il sogno dell’Under 15 Eccellenza, che sul parquet di Casone Cannara (PG) si aggiudica lo spareggio contro la formazione laziale di San Paolo Ostiense chiudendo la pratica sul 58-49, successo che permette ai gialloblu di staccare il pass per la fase interregionale. I ragazzi di Alessandro Mostardi e Giovanni Corbinelli prenderanno dunque parte ad uno degli otto concentramenti in programma nel weekend 17-19 maggio, dai quali usciranno i nomi delle 16 squadre ammesse alla finale nazionale.

La gara, come da pronostico, è rimasta equilibrata per tutti i 40 minuti, con i gialloblu riusciti a piazzare l’affondo decisivo nell’ultimo parziale di gioco. Botta e risposta fin dalla palla a due, con i laziali che hanno messo la testa avanti dopo i primi dieci giri di lancette (11-12), vantaggio che hanno difeso anche alla seconda sirena: 23-25 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi il match si è mantenuto sui binari dell’equilibrio, con i castellani che hanno provato a metterci le mani al 30′ andando all’ultimo riposo sul 39-38. Un +1 che è stato l’anticamera del deciso allungo finale, che nell’ultimo quarto ha permesso ai gialloblu di incanalare la sfida e mettere il sigillo.

ABC CASTELFIORENTINO – SAN PAOLO OSTIENSE 58-49

Tabellino: Matteini 11, Rosi 2, Poggesi 20, Costantini 12, Pagliai 3, Fedeli 6, Dimiccoli 2, Pacini 2, Matteuzzi, Simoncini ne, Zampacavallo ne, Di Carlo ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 11-12, 12-13, 16-13, 19-11