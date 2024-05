Banca Alta Toscana chiude con numeri positivi il bilancio 2023

L’assemblea dei soci di Banca Alta Toscana ha approvato all’unanimità il bilancio 2023, chiuso con un utile netto di 18 milioni di euro. Un anno positivo nel corso del quale l’istituto di credito cooperativo ha alimentato l’economia del territorio con nuovo credito per 137 milioni ed ha incrementato la propria solidità, portando il patrimonio netto a 121 milioni di euro.

La raccolta complessiva è cresciuta del 2,46%, superando quota 1,8 miliardi di euro, mentre gli impieghi lordi a clientela, al netto delle cessioni di sofferenze e UTP realizzate nell’anno, si sono attestati a 911 milioni.

Gli indici di solidità patrimoniale sono rassicuranti, ampiamente superiori ai limiti posti dalla Vigilanza e pienamente adeguati rispetto a quelli indicati dalla Capogruppo Iccrea: il CET 1 Capital ratio è al 20,8% e il TCR si attesta a 21,3%.

Grazie alla politica intrapresa, Banca Alta Toscana, che opera nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, ha confermato il proprio ruolo di banca di rilievo nel territorio supportando famiglie e imprese, i quasi 11.000 soci e gli oltre 50.000 clienti.

“Siamo impegnati in un processo di modernizzazione della Banca, procedendo all’insegna del nostro motto, innovazione nel solco della tradizione, orientata all’attenzione alla persona e alle esigenze di ognuno - afferma il direttore generale Tiziano Caporali -. Ed è proprio nel sostegno al territorio in termini di solidarietà e beneficienza, nonché nel riconoscimento di condizioni di favore ai Soci, che si realizzano concretamente le intenzioni della nostra Banca. Lo scorso anno la sommatoria di numerose iniziative - fra cui le borse di studio, i bonus bebè, l’assistenza fiscale, i contributi pubblicitari, il sostegno per l’acquisto dei libri scolastici, i prestiti a tasso zero per contribuire alla ripartenza socio-economica dell’area dopo il terribile evento alluvionale del novembre scorso, oltre alle riduzioni commissionali e l’applicazione di migliori tassi ai Soci - supera i 4 milioni di euro: una ricchezza tangibile distribuita sul territorio in cui operiamo”.

“Siamo una Bcc e reinvestiamo sul territorio il risparmio che qui viene raccolto, contribuendo alla crescita dell’economia locale - afferma Alberto Vasco Banci, presidente di Banca Alta Toscana -. Fare utili per una banca di credito cooperativo significa incrementare il patrimonio (passato da 86,6 milioni a 121 milioni nell’ultimo biennio), aumentare la sicurezza e l’affidabilità della Banca per i nostri risparmiatori. Significa anche poter fare più prestiti e più mutui ai nostri soci e clienti, con un’azione di supporto che si può apprezzare anche nei momenti di maggiore difficoltà, come quelli di fine anno scorso. Nel novembre 2023, di fronte alla tremenda alluvione, Banca Alta Toscana in appena due giorni ha messo a disposizione dei Soci, famiglie e imprese un plafond di 30 milioni di euro di finanziamenti con tasso zero nei primi anni del prestito. Inoltre, considerato che durante l'alluvione si era irrimediabilmente avariata, per l’uso intensivo, una grande idrovora della Protezione Civile, Banca Alta Toscana, insieme a Mutua Alta Toscana, ha provveduto immediatamente a comprarne una nuova, già a disposizione dei volontari. Anche per questo si sono iscritti centinaia di nuovi soci. Non tutte le Banche fanno questo: la nostra è la Banca della comunità, a servizio dei soci e del territorio. Tutti noi amministratori siamo parte integrante delle nostre Comunità”.

Nel corso dell’assemblea - a cui sono intervenuti i sindaci dei comuni di Quarrata, Agliana e Matteo Spanò, vicepresidente di Federcasse e presidente della Federazione Toscana delle BCC - sono stati premiati i soci storici con 40, 50 e 60 anni di associazione alla cooperativa di credito e sono state consegnate a tutti i soci presenti le cartoline realizzate in occasione del 120° anniversario di fondazione della Banca, ricorrente quest’anno. Cartoline recanti uno speciale annullo filatelico e il logo celebrativo dei 120 anni, realizzato da Serena Hu, la studentessa vincitrice del bando indetto fra gli allievi dell'Istituto d'Arte Petrocchi di Pistoia.

L’assemblea è stata anche l’occasione per annunciare alcuni degli eventi in programma per il 120° compleanno della Banca: il 9 luglio si terrà in piazza del Duomo a Pistoia, nell’ambito dei festeggiamenti del Luglio Pistoiese e con il patrocinio del Comune di Pistoia, una grande festa ed uno spettacolo con importanti artisti riservato esclusivamente ai Soci della Banca.

Il 12 ottobre, giorno dell’anniversario di fondazione dell’allora Cassa Rurale di Prestiti di San Michele a Vignole, sarà celebrata una messa nel Forum Banca Alta Toscana. A seguire si svolgerà un convegno con esponenti nazionali del Credito Cooperativo ed una rappresentazione teatrale che ricorderà la fondazione dell’istituto di credito per iniziativa di Don Dario Flori detto “Sbarra”.

