Cibo non tracciato e sporco, denunciato titolare di attività ricettiva

Nel Pisano un intervento dei carabinieri assieme al nas di Livorno ha portato alla denuncia di una persona in un'attività ricettiva. I militari hanno contestato il mantenimento degli ambienti dell’attività (cucina e deposito alimenti) in "precarie condizioni igienico sanitarie, per presenza di sudiciume, sporco pregresso non rimosso da tempo, tracce diffuse di grasso ed unto sugli impianti e le attrezzature, ragnatele ed esfoliazione d’intonaco al soffitto ed alle pareti".

Contestata inoltre la detenzione per la somministrazione - all’interno di frigo e congelatore - di alimenti vari privi di rintracciabilità. Nella circostanza, sono state elevate sanzioni pari a 1.500,00 euro, oltre al sequestro cautelare di circa 60 kg di alimenti.