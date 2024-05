Presentate le liste per Susi Giglioli (cdx) a Castelfiorentino: c'è anche il padre di Sara Scimmi

Si è tenuta ieri la presentazione delle prime due liste in sostegno alla candidata sindaco di centrodestra Susi Giglioli per Castelfiorentino.

“Come candidata Sindaco ho l’onore di rappresentare tutta la coalizione a Castelfiorentino con un lavoro che ha richiesto un notevole impegno nella ricerca dei candidati, nella stesura del programma e nella raccolta delle firme in un contesto dove vige ancora una diffuso timore a schierarsi contro il consolidato potere politico. Per questo la dimostrazione che danno oggi i nostri candidati non è solo di una condivisione di un progetto politico, ma è una dimostrazione di coraggio e di libertà".

Così dichiara Susi Giglioli.

Per la Lega saranno candidati: Carlotta Paolieri, Eliseo Palazzo, Angelo Fiore, Antonio Scimmi, Silvia Salvadori, Biondi Giorgio, Luca Gencarelli, Daniela Bonfanti, Isadora Burgassi, Maria Rita Catoni, Irene Maham, Gerardo Schiera, Elisabetta Fondelli, Carlino Carlini, Marco Mirabelli, Francesca Casaburi”

Presentata anche la prima lista di Fratelli d'Italia alle comunali di Castelfiorentino.

"Il 9 e 10 giugno prossimi, per la prima volta nella sua storia, Fratelli d'Italia presenterà una sua lista autonoma per le elezioni del consiglio comunale di Castelfiorentino". Lo afferma Serena Urso, referente del partito nel comune della Valdelsa e capolista tra i candidati consiglieri. La lista supporta, insieme alla lista Lega - Salvini Premier, la candidatura a sindaco di Susi Giglioli, la quale concorrerà per la massima carica cittadina assieme ad altri tre candidati.

"Sono molto orgogliosa delle persone che fanno parte della lista e le nostre diversità sono senza dubbio la nostra ricchezza più grande. Solo dall'incontro di tutte le nostre idee e visioni sulla città è potuto nascere un progetto cosí ambizioso, che si fonda sull'ottimo risultato che Fratelli d'Italia ha ottenuto alle ultime politiche e dalla voglia dei cittadini di dare il proprio contributo alla crescita di Castelfiorentino" spiega Serena Urso, responsabile Fdi e candidata.

La lista è composto da:

Serena Urso: libera professionista,

Fabio Fabbrocini: Docente presso l'istituto alberghiero della città,

Isacco Cantini: responsabile regionale del dipartimento disabilità del partito,

Francesca Pescatori: libera professionista, già candidata a sindaco per due volte a Montaione,

Francesca Peccianti: avvocato e coordinatore del partito a Empoli,

Giulia Francesca Marras: infermiera del 118,

Maurizio Ceccarini: ex pilota,

Leonardo Rossi: imprenditore, già candidato a consigliere a Montaione,

Sabrina Sanseverino: infermiera,

Niccolò Pecci: studente di economia,

Paolo Zanobini: geometra.

Sabrina Ramello, coordinatrice FI Empolese Valdelsa, ha affermato: "Cercheremo con la massima determinazione di presentare come Forza Italia una lista d’appoggio al candidato Sindaco anche su Castelfiorentino, progetto su cui stiamo lavorando da tempo. Al di là di ciò l’appoggio al candidato è indiscutibile, come al programma su cui abbiamo lavorato insieme e sono certa che saprà rappresentare i valori del centro destra che condividiamo come forza politica su tutto il territorio".

Il programma elettorale ha l’obiettivo, tra gli altri punti di programma, di offrire un nuovo indirizzo su sicurezza e degrado su cui puntiamo a istituire uno specifico assessorato alla sicurezza.