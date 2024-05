La candidata Marzia Fattori domani Lunedì 6 Maggio incontra i cittadini della Frazione di Roffia. L’incontro si terrà alle 21:15 al circolo ARCI di Roffia in via Ontraino, 19.

"Per noi il dialogo è il confronto con i cittadini è importantissimo. Le frazioni periferiche vanno valorizzate. Vi aspettiamo per un confronto costruttivo e per disegnare il futuro".