Empoli-Frosinone 0-0: non si fa male nessuno. Finisce in parità lo scontro salvezza

Si conclude a reti inviolate lo scontro salvezza tra Empoli e Frosinone, la sensazione è che abbia prevalso la paura con le due squadre che nel finale si sono accontentate di tornare a casa con un punto a testa. Una gara che non ha regalato nemmeno tante emozioni a livello di occasioni. Nel primo tempo il Frosinone ha approcciato meglio, con una maggiore convinzione e intensità. La difesa azzurra ha retto bene non concedendo troppo. Nel secondo tempo l'inerzia della gara è cambiata in favore dell'Empoli che ha trovato anche più coraggio per provare a farsi vedere in avanti ma le occasioni hanno faticato ad arrivare e il risultato è rimasto inchiodato allo 0-0 fino al 90'.

In questo finale di campionato stanno mancando anche le scelte a Nicola che oggi ha dovuto schierare un Ismaijli non in forma per 90' e non può contare su quella che era diventata la sua punta di diamante: Cerri. Un Empoli questo pomeriggio a cui sono mancate delle idee di gioco, gli azzurri sono sembrati ingabbiati dal proprio stile di gioco. Lanci lunghi che questa volta non sono stati efficaci con un Niang che ha faticato molto in avanti.

Adesso mancano tre partite alla fine del campionato. Ci sono sei squadre in cinque punti, con l'Empoli posizionato al quart'ultimo posto a quota 32 insieme proprio al Frosinone. Il prossimo appuntamento è per domenica prossima alle 12:30 contro la Lazio.

RIVIVI EMPOLI-FROSINONE CON LA DIRETTA TESTUALE DI EMPOLICHANNEL.IT

IL TABELLINO

Empoli-Frosinone 0-0

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Marin, Grassi (10’ st Maleh), Pezzella (39’ st Cacace); Cambiaghi (26’ st Cancellieri), Fazzini (26’ st Zurkowski); Niang (10’ st Caputo). All. Nicola.

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli (28’ st Bonifazi), Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulè (47’ st Ibrahimovic), Brescianini (40’ st Gelli); Cheddira (28’ st Cuni). All. Di Francesco.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: Okoli, Valeri, Barrenechea (F), Maleh, Zurkowski (E)