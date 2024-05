Messa col Cardinale Ernest Simoni a Chiesanuova

Sabato 4 maggio scorso alla parrocchia di San Donato a Chiesanuova (San Casciano in Val di Pesa) il Cardinale Ernest Simoni ha presieduto la Santa Messa solenne, animata dalla corale della Misericordia di Lastra a Signa, e l'atto di consacrazione al Cuore immacolato di Maria della Parrocchia, accolto da numerosi fedeli, che la chiesa non ha potuto contenere, e dal parroco don Cristian Comini e don Cristian Meriggi, parroco di San Donato a Livizzano, Montespertoli. La chiesa a Livizzano è stata più volte visitata da Sua Eminenza, fortemente legato all'allora parroco don Mario Boretti, come lui esorcista, conosciuto negli anni duemila quando si recò in pellegrinaggio per incontrarlo di persona.

Il venerato Presule, conosciuto e amato in tutto il mondo e in modo particolare dell'Arcidiocesi di Firenze dove otto anni fa è stato accolto dal Cardinale Giuseppe Betori, nei suoi 95 anni compiuti l'ottobre scorso, terminata la celebrazione eucaristica e dopo aver esortato con grande forza e con tutto se stesso i fedeli presenti, alla conversione dei cuori e ad avvicinarsi a Gesù, ha voluto partecipare anche alla processione mariana che ha condotto i fedeli nel giardino parrocchiale dove, ai piedi della statua della santissima Madonna, è stato recitato il santo rosario.

Il Porporato è fortemente legato alla Vergine Maria e ha inserito, come motto cardinalizio nel suo stemma, quando è divenuto cardinale nel novembre 2016, "Il mio cuore immacolato trionferà" (messaggio della Madonna di Fatima dato ai pastorelli nell'apparizione a Cova da Iria). Padre Ernest, come ama farsi chiamare il Cardinale, con vero spirito pastorale e senza sottrarsi alle fatiche, si è recato, nel pomeriggio, al santuario di Maria Santissima Madre della Divina Provvidenza, a Pancole, San Gimignano, dove tantissimi altri fedeli hanno potuto incontrare S.E. che ha presieduto la Santa Messa, accolto dai religiosi dell'Istituto dei Servi del Cuore immacolato di Maria.

Il Porporato ha invitato tutti i fedeli a pregare per la pace nel mondo intero e per il santo padre

Francesco che con ogni sforzo ogni giorno invoca una duratura pace.

I fedeli, appreso che, giovedì prossimo, padre Ernest incontrerà il Pontefice per l'Indizione del Giubileo del 2025, con grande affetto hanno chiesto di portare la vicinanza delle comunità parrocchiali, assicurando il ricordo nella preghiera per il suo ministero petrino.