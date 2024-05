Denunciato per truffa nel comprensorio del Cuoio. L'uomo avrebbe utilizzato per i pagamenti una carta di credito denunciata come smarrita dal legittimo proprietario qualche giorno prima.

I carabinieri di San Miniato hanno identificato l'uomo dopo aver analizzato i filmati di videosorveglianza degli esercizi pubblici del comprensorio del Cuoio, dove risultava essere stata utilizzata la carta. Per lui è scattata subito la denuncia.