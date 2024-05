Serata per De André all’Orcio d’oro di San Miniato

Venerdì 10 maggio ore 21,15 all’Orcio d’oro di San Miniato (via Augusto Conti 48) Jacopo Yahya e Jacopo Loria saranno protagonisti di una intensa serata per ricordare forse la figura più importante della canzone del Novecento, cioè Fabrizio De André.

I due chitarristi, non nuovi al pubblico dello spazio sanminiatese, daranno vita ad alcuni dei più importanti brani del cantautore genovese, da “Via del Campo” a “La guerra di Piero”, offrendo l’esempio di una musica che attraversa il tempo, era straordinaria per i giovani che negli anni Sessanta del Novecento, si affacciavano alla vita ed evidentemente è ancora importante, piena di evocazioni, anche per i giovani d’oggi, che continuano ad andare a visitare queste vie di Genova, che sono cambiate, ma neanche troppo.

La serata è l’ultima organizzata all’interno dell’apprezzatissima mostra di Stefano Carlo Vecoli, il pittore viareggino che ha conquistato il non facile pubblico dell’Orcio d’oro. La mostra si chiuderà infatti domenica pomeriggio, chi non l’ha ancora vista non la può mancare.