Staffoli piange il suo barbiere, è scomparso Antonio Favale

Generazioni di ragazzi a Staffoli sono passate dal suo negozio, in bella vista su via Livornese, a due passi da piazza Panattoni. Venerdì 3 maggio Antonio Favale se n'è andato, a settantadue anni, e Staffoli adesso è un po' più triste.

Barbiere vecchio stampo, da decenni Antonio Favale faceva sedere sulla poltrona del suo locale grandi e piccini. Poi, pochi anni fa, la chiusura e la pensione. Favale è sempre stato però al centro di Staffoli, non solo geograficamente, dato che il salone era proprio nella zona più battuta. Era uno di quei personaggi difficili da dimenticare, sempre con la battuta pronta e il sorriso sul volto. Presenza fissa in centro a Staffoli, adesso viene ricordato da tanti sui social.

Favale era originario della provincia di Avellino, di Torella dei Lombardi, era venuto in Toscana da giovane e aveva aperto il negozio da barbiere proprio sotto casa, all'angolo tra via Foscolo e via Livornese, l''angolo di Favale' come lo avevano rinominato in tanti. Negli anni era cresciuto ed era rimasto una presenza pacifica e costante per tutti gli staffolesi. Se l'è portato via una malattia contratta da tempo.

Non era sposato e non aveva figli, ma era legatissimo a tante persone di Staffoli, casa sua. Negli anni ottanta fu anche una delle persone che contribuirono a fondare il gruppo locale di Avis, una delle realtà più belle della frazione di Santa Croce sull'Arno.

In queste ore i vecchi compagni e amici del PSI hanno affisso in piazza a Staffoli un commovente ricordo: "Caro Antonio, ricevi col tuo solito sorriso sornione e incredulo l'ultimo saluto di tanti amici che ti eri fatto col tuo lavoro e le indimenticabili discussioni di sport, politica e donne, di avventure nel tempo felice quando scorrazzavi a Torella dei Lombardi e sognavi gli eroi di Sergio Leone. Sarai sempre con noi, riposa in pace".

Il funerale sarà lunedì 6 maggio alle 15 in forma civile muovendo dall'abitazione di via Livornese 30b direttamente per il cimitero di Livorno per la cremazione.

Gianmarco Lotti