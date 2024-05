Successo di pubblico e di sport per la Deejay Ten a Viareggio

Grande successo di partecipanti oggi, domenica 5 maggio, per il debutto a Viareggio della Deejay Ten, terza tappa dei cinque appuntamenti di quest’anno della corsa itinerante non competitiva tra le più famose d’Italia ideata da Linus, che dal 2005 offre agli iscritti la possibilità di vivere una piacevole domenica mattina all’insegna dello sport e del divertimento.

L’evento, realizzato con il Patrocinio della Città di Viareggio, ha coinvolto quasi 7.000 runners di tutte le età e capacità atletica che, con indosso le maglie colorate firmate Radio Deejay, hanno corso questa mattina per le vie della città toscana percorrendo i tragitti proposti da 10 e da 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque). I corridori sono partiti alle ore 9.00 da Piazza Giuseppe Mazzini con Linus, che ha dato il via alla corsa accompagnato da alcune delle voci più amate del mondo Deejay, come Nicola Savino, Matteo Curti, Federico Russo, Vic, La Vale e Diego Passoni.

Dopo aver superato lo start i corridori hanno costeggiato il lungomare percorrendo Viale Daniele Manin e il suggestivo canale Burlamacca, fino a raggiungere Piazza Alessandro Manzoni. Da qui la fiumana colorata dei 10 km ha attraversato il Ponte Girante e, svoltato per via Michele Coppino, ha raggiunto la banchina Fortunato Celli percorrendo via dei Pescatori e viale Europa, fino al giro di boa all’imponente Faro del Muraglione per tornare su Viale Europa e svoltare per via Luigi Salvatori. Superato lo Stadio dei Pini i corridori hanno raggiunto nuovamente il Ponte Girante e, oltrepassata poi Piazza Manzoni, sono arrivati in via Cesare Battisti, dove si sono ritrovati con il percorso da 5 km. Entrambi gli itinerari hanno proseguito poi fino all’ingresso monumentale della Pineta di Ponente, polmone verde al centro della città e simbolo di Viareggio, che hanno attraversato in direzione dell’arrivo, coincidente con il punto di partenza.

Tanta musica e intrattenimento ieri e questa mattina anche al Deejay Village, al Belvedere delle Maschere, location dove è stato possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia, ma anche assistere ai divertenti momenti di intrattenimento con gli speaker della radio e partecipare alle svariate attività offerte agli stand degli sponsor. Presente al Village per l’occasione anche il pugile due volte vicecampione olimpico Clemente Russo trainer d’eccezione, insieme al partner McFIT, dal palco centrale per il riscaldamento muscolare a ritmo di musica utile per la preparazione alla corsa di tutti i partecipanti.

Dopo la prima tappa di Torino, Bari e quella di oggi a Viareggio, la Deejay Ten 2024 proseguirà poi a Treviso il 19 maggio e si concluderà a Milano il 13 ottobre.

La Deejay Ten Viareggio è stato un evento organizzato grazie alla collaborazione dello sponsor tecnico New Balance; dei Main Sponsor Fulfil, Koelliker e Reale Mutua Assicurazioni; dei partner sponsor Amadori, Aprilia, Cardioritmon, Cisalfa Sport, Cuore, Dalla Costa, SAMSUNG Galaxy, McFit, Powerade, RIO Mare, S. Bernardo, Ventura, CBSLAVORO; delle Istituzioni Città di Viareggio, Versilia, KOASS Milano.

Fonte: Ufficio Stampa