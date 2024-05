Autogiro d'Italia, il corteo di motori d'epoca fa tappa a Fucecchio

Anche Fucecchio diventa tappa dell’Autogiro d’Italia, evento dedicato alle auto d’epoca più affascinanti della nostra storia. Dopo essere partito domenica 5 maggio da Arezzo, il passaggio a Fucecchio è in programma martedì 7 maggio alle ore 10.15, quando il corteo approderà in piazza Montanelli per poi proseguire lungo corso Matteotti e via La Marmora fino all’arrivo in piazza Vittorio Veneto, dove le auto si fermeranno e potranno così essere ammirate da tutti gli appassionati. Il tour ripartirà poi alla volta dell’Emilia Romagna e delle Marche, dove toccherà Maranello, Ravenna, Pesaro, Urbino e Senigallia, per concludersi nuovamente ad Arezzo sabato 11 maggio.

Maggiori informazioni su www.autogiroitalia.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa