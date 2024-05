Borsa di studio Farm@rete, vince Alessia Bertini da Isola

È Alessia Bertini, classe 2004, residente a Isola di San Miniato, la vincitrice della borsa di studio messa in palio da Farm@rete e destinata ad una studentessa o uno studente del Comprensorio del Cuoio che si diploma in uno dei tre istituti superiori cittadini e che sceglie di proseguire il proprio percorso di studi alla Facoltà di farmacia dell’Università di Pisa. Diplomata al Liceo Marconi di La Scala, Alessia Bertini si è iscritta a novembre e adesso sta frequentando il primo anno.

"Mi sono appassionata a farmacia dopo un progetto di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) che ho fatto con il Liceo, dove sono stata inviata per un paio di settimana a svolgere il progetto all'interno della farmacia di San Miniato Basso - spiega -. Qui ho scoperto le innumerevoli funzioni che in farmacia vengono svolte, da quelle più prettamente professionali a quelle più aziendali ed organizzative (di interesse la gestione automatizzata del carico farmacia tramite robot), e così ho deciso di proseguire su questa strada".

La borsa di studio è stata istituita a partire dall'anno accademico 2021/2022, da Farm@rete, il network tra le cinque società che gestiscono le farmacie comunali di San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D’Arno, Santa Croce sull’Arno e l'Università di Pisa. Adesso, per la prima volta, a vincere è una studentessa sanminiatese.

A ricevere in Palazzo Comunale la giovane studentesse sono stati l'amministrazione comunale, il direttore di Asf e coordinatore di Farm@rete Luigi Giglioli e il presidente di Asf Andrea Gronchi, oltre ai membri del cda.

"Come Azienda speciale Farmacie siamo felici che la passione per questo indirizzo sia nata proprio all'interno di una delle nostre farmacie comunali - commenta Gronchi -, a testimonianza della grande qualità espressa nei nostri due punti e anche dalla grande capacità del nostro personale di includere e sviluppare progetti a partire dalle scuole superiori".

"Farm@rete si conferma una realtà solida ed importante che, con questo progetto, dimostra di saper guardare avanti e di investire nelle nuove generazioni, le vere risorse per il futuro - commenta Giglioli -. Da qui, fino alla fine del percorso, se Alessia conseguirà i 30 crediti annui previsti, le tasse dell'intero percorso scolastico sono coperte dalla nostra borsa".

Soddisfazione anche per l'amministrazione comunale di San Miniato che ha ricevuto in Palazzo Comunale Alessia Bertini e le ha donato un omaggio istituzionale, complimentandosi con lei per questo successo.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa