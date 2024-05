Campionati nazionali di nuoto delle polizie locali e Meeting Italia-Svizzera: i risultati della due giorni di Livorno

Sabato 4 e domenica 5 maggio si sono svolti a Livorno nel complesso polifunzionale "La Bastia", dopo ben diciannove anni, i XXV Campionati Nazionali di Nuoto delle Polizie Locali d'Italia nonché il Meeting Italia-Svizzera, evento sportivo organizzato dall'Associazione Lavoratori Polizia Municipale di Livorno.

Hanno partecipato ai Campionati sedici Comandi d'Italia che si sono affrontati nelle varie specialità con spirito di amicizia e di sana competizione, valori che da molti anni l'A.S.P.L.I., Associazione Sportiva Polizie Locali d'Italia trasmette nelle numerose manifestazioni sportive che si svolgono durante l'anno. A rappresentare l'A.S.P.L.I. erano presenti il Presidente Onorario Luigi Lanzetta e il Responsabile Nazionale Sezione Nuoto Alberto Scolari.

La gara è stata diretta dalla Giudice Arbitro Paola Apolloni insieme ai giudici della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana Cronometristi mentre l'assistenza medico-sportiva è stata prestata a titolo gratuito dal dott. Davide Benedetti e dai volontari della Società Volontaria di Soccorso.

La squadra di Livorno, composta da diciotto tra atleti e atlete ha collezionato ben ventidue medaglie d'oro, cinque medaglie d'argento e quattro medaglie di bronzo.

Tra gli Ori merita di essere citata la staffetta femminile labronica composta da Calcio Gaudino Federica, Giovannetti Daniela, Massai Irene e De Fabiis Aurora che si è qualificata al primo posto lasciandosi tutte le altre colleghe d'Italia alle spalle.

L'Italia inoltre ha vinto la sfida contro la Svizzera guadagnando il trofeo del Meeting che è stato consegnato alla squadra livornese.

Nella classifica generale dei Comandi, Livorno si è piazzata in quarta posizione.

Di seguito il medagliere labronico e la classifica generale.

Medaglie d'Oro:

Massai Irene : 100 mt. Stile Libero Cat. B

Cossettini Luca: 100 mt. Stile Libero Cat. C

Contini Flavio: 100 mt. Stile Libero Cat. E

De Fabiis Aurora: 100 mt. Rana Cat. B

Mollica Francesca: 100 mt. Rana Cat. C

Calvani Matteo: 100 mt. Rana Cat. A

Massai Irene: 100 mt. Misti Cat. B

Cossettini Luca: 100 mt. Misti Cat. C

Venchi Barbara: 50 mt. Dorso Cat. B

Calcio Gaudino Federica: 50 mt. Dorso Cat. C

Contini Flavio: 50 mt. Dorso Cat. E

De Fabiis Aurora: 50 mt. Rana Cat. B

Mollica Francesca: 50 mt. Rana Cat. C

Nardi Valerio: 50 mt. Rana Cat. C

Massai Irene: 50 Farfalla Cat. B

Giovannetti Daniela: 50 Farfalla Cat. C

Calvani Matteo: 50 Farfalla Cat. A

Cossettini Luca: 50 Farfalla Cat. C

De Fabiis Aurora: 50 mt. Stile Libero Cat. B

Nardi Valerio: 50 mt. Stile Libero Cat. C

Contini Flavio: 50 mt. Stile Libero Cat. E

Medaglie d'Argento:

Calcio Gaudino Federica: 100 mt. Stile Libero Cat. C

Venchi Barbara: 100 mt. Misti Cat. B

Giovannetti Daniela: 100 mt. Stile Libero Cat. C

Nardi Valerio: 100 mt. Misti Cat. C

Giovannetti Daniela: 50 mt. Stile Libero Cat. C

Medaglie di Bronzo:

Calvani Matteo: 100 mt. Misti Cat. A

Venchi Barbara: 50 mt. Stile Libero Cat. B

Calcio Gaudino Federica 50 mt. Stile Libero Cat. C

Lenzi Stefano: 100 mt. Rana Cat. C

Classifica generale:

Torino

Milano

Genova

Livorno

Venezia

Trieste

Reggio Emilia

Bologna

Roma

Pesaro

Riccione

Avezzano

Vigevano

Capannori

Firenze

Bergamo

Fonte: Comune di Livorno