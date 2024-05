Colpita 32enne sulle strisce, indagini per auto pirata a Empoli

Una 32enne cinese è stata trovata ferita nel pomeriggio di ieri mentre era con il suo monopattino. La donna è stata colpita sulle strisce pedonali in via Masini ed è finita a terra dopo aver sbattuto violentemente la testa. Il veicolo non si è fermato e l'autista non ha prestato soccorso. I sanitari inviati dal 118 hanno portato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe per il forte trauma cranico. La polizia municipale dell'Unione sta indagando sulla dinamica. Prima di tutto da chiarire se la donna fosse a bordo del mezzo oppure a piedi, trasportandolo. Le indagini per ricostruire la vicenda vedranno l'uso di immagini di videosorveglianza e di testimonianze da raccogliere. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.