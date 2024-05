Concerti nelle Ville Medicee, appuntamento con l'ORT a Cerreto Guidi

E anche quest'anno non potevano mancare “i concerti nelle Ville” così ribattezzata dal pubblico la rassegna musicale Ville e Giardini incantati, che dal 2017 vede l'Orchestra della Toscana protagonista nei giardini e nelle sale interne delle Ville Medicee della Toscana, grazie alla collaborazione tra la Fondazione ORT e la Direzione regionale musei della Toscana del Ministero della Cultura.

Le Ville della famiglia de' Medici - oggi appartenenti al sito seriale “Ville e giardini medicei in Toscana”, dichiarato patrimonio Unesco dell’Umanità nel 2013 - sono state per secoli luoghi d’elezione per la vita artistica, culturale, spirituale e scientifica del loro tempo. E ogni estate confermano quel ruolo, rinnovando il dialogo con la musica con 14 concerti in cartellone tra giugno e luglio in 7 Ville Medicee: La Petraia, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Seravezza, Quarrata, il Parco di Pratolino e il Giardino della Villa di Castello.

Per l'ottava edizione si riconfermano i grandi classici da Mozart a Beethoven, Mendelssohn, Prokof'ev che impegneranno tutta l'Orchestra, e l'appuntamento con la musica da camera proposto dagli Ottoni e Percussioni dell'ORT con un nuovo spettacolo dedicato a Casanova e dall'Ensemble dell'ORT per l'Ottetto di Schubert. Tra i direttori e solisti volti conosciuti dell'ORT come il direttore principale Diego Ceretta che aprirà la rassegna con la prima produzione musicale dal 5 all'8 giugno e le prime parti dell'orchestra: la flautista Giulia Baracani, il primo corno Andrea Mancini e Flavio Giuliani primo oboe. Si farà solista al violino e concertatore la spalla Giacomo Bianchi, impegnato nel capolavoro di Antonio Vivaldi: Le Quattro Stagioni. Spazio anche per grandi ospiti con Kyrian Friedenberg, talentuoso direttore ventiquattrenne nato e cresciuto a New York ma stabilitosi in Europa e con la direttrice pugliese Danila Grassi, classe 1993.

Un'offerta musicale ricca per godere a pieno di questi luoghi splendidi ed esclusivi. Il tutto completato per l'occasione da visite guidate in alcune Ville selezionate (gratuite alla Petraia, al Parco di Pratolino e a Poggio a Caiano, e a pagamento al Palazzo mediceo di Seravezza) e buffet (a pagamento) allestiti nelle Ville di Petraia, Cerreto Guidi, Quarrata e Seravezza.

I concerti hanno una durata di un'ora circa con inizio alle 21:30 ad eccezione degli appuntamenti a Pratolino e Castello fissati rispettivamente alle ore 18:00 e 18:30.

Il costo del biglietto è di €12,00 (per i soci Unicoop €10,00) più eventuali commissioni a seconda del canale di vendita. I biglietti sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti del Circuito Ticketone e online su Ticjetone.it.

Per i concerti nelle Ville di Quarrata e Seravezza l'ingresso è gratuito su prenotazione.

L’iniziativa è in collaborazione con Direzione regionale musei della Toscana del Mic, Città Metropolitana di Firenze, Palazzo Mediceo Seravezza, Comune di Quarrata; sponsorizzata da Unicoop Firenze e sostenuta da Fondazione CR Firenze.

Fonte: Orchestra della Toscana