Controlli dei carabinieri: due denunce per alcol, persona fermata con un coltello

Durante un servizio di controllo del territorio a livello provinciale, mirato alla prevenzione e repressione dei reati e al controllo della guida su strada, i carabinieri hanno denunciato tre persone.

Hanno fermato una persona che stava pedalando lungo la SS 1 Aurelia nord su una bicicletta. Durante il controllo, è stato trovato addosso alla persona un coltello a serramanico lungo 22 cm. Di conseguenza, è stata denunciata in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

I carabinieri di Volterra, invece, hanno fermato due conducenti in momenti e luoghi separati. Dopo averli sottoposti al test con l'etilometro, è stato rilevato che il primo conducente aveva un tasso di alcolemia superiore a 1,30 g/l e il secondo un tasso superiore a 1,60 g/l, entrambi molto oltre il limite di legge. Entrambi i conducenti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per guida in stato di ebbrezza, e le patenti di guida sono state ritirate.