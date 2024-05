Dopo 2 anni si rinnova la tenda di Empoli per la Pace

Il comitato Empoli per la pace rilancia il suo impegno e lo fa con il simbolo che, ormai dal maggio 2022, è posizionato in piazza della Vittoria. Martedì alle 18.30 ci sarà infatti la nuova apertura della tenda della pace completamente rinnovata, un momento importante al quale saranno associate le testimonianze di persone che sono reduci da iniziative nei luoghi dove, purtroppo, si continua a morire.

Assieme ai membri del comitato saranno infatti presenti Alfio Nicotra, di ‘un ponte per’ di ritorno dalla carovana a Rafah, Gaza; Marco Pagli che era in Libano per il progetto dell’Arci ‘made on border’ e Martina Valente di ‘Pax Christi’ che darà la sua testimonianza dopo il suo impegno in Cisgiordania per il progetto ‘ponti e non muri’. La nuova apertura della tenda sarà il preludio ad altre iniziative pre-elettorali che sono già state programmate per le prossime settimane.