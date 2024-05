Ecodays 2024, a Gello si parla di eccellenze locali

E’ cominciata con un lunedì particolarmente denso di eventi la settimana degli Ecodays 2024, la manifestazione sulla sosteniiblità in corso fino al 12 Maggio e organizzata da Ecofor Service, azienda della Holding Forti specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Nel padiglione Ecodays della sede di Ecofor a Gello hanno preso il via i talk dedicati alle ECCELLENZE LOCALI della tradizione enogastronomica. Protagonisti: i formaggi della Famiglia Busti. Il titolare, Stefano Busti, ha spiegato al pubblico le caratteristiche delle materie prime e le tecniche di produzione, svelando qualche segreto per scegliere e apprezzare i formaggi nel modo più corretto. All’intervista sul palco è seguita una degustazione di alcuni dei prodotti più noti della Famiglia Buti. Con un consiglio: “Se per voi è possibile, acquistate i formaggi a pezzi e non già grattugiati e in busta – ha detto Stefano Busti – La nostra azienda è attrezzata per commercializzare anche i formaggi grattugiati e confezionati nelle buste ma, nell’ottica della sostenibilità ambientale, sarebbe meglio acquistare quelli venduti a pezzi: così saprete con certezza che cosa metterete sulla vostra tavola ed eviterete di gettare via buste che non solo aumentano i costi di produzione ma poi, dopo l’uso, devono essere anche smaltite”.

Alle 15 si è svolto invece il convegno organizzato da Ecofor Service “Economia circolare, i rifiuti come risorsa per l’ambiente”, moderato dal giornalista de La 7 Frediano Finucci”.

Sono intervenuti Davide Torrini, membro dell’Ufficio scientifico dell’European Commission Joint Research Center di Siviglia; Maurizia Seggiani del dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa; il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service spa.

Davide Torrini dell’Ufficio scientifico dell’JRC di Siviglia ha illustrato alcuni dati: ogni anno in Europa vengono prodotti circa due miliardi e 300 milioni di tonnellate di rifiuti. Di questi, 846 milioni di tonnellate derivano da lavori di costruzione e demolizione e 225 milioni di tonnellate, quindi circa il 10%, sono rifiuti solidi urbani.

“L’obiettivo dell’Unione Europea è aumentare il riciclaggio e il recupero di questo tipo di rifiuti e in questo senso sono stati fatti passi avanti in molti Paesi - ha spiegato Torrini - Ma se in passato si parlava tanto di riciclo, oggi ci sono altre parole che stanno entrando soprattutto nelle proposte di legge come ‘riuso’ e ‘prevenzione’ della produzione di rifiuti. L’obiettivo resta sempre quello di diminuire la quantità di rifiuti smaltiti in discarica o negli impianti di incenerimento”.

“Ecofor Service da più di 20 anni si occupa di trattamento e messa a dimora dei rifiuti e negli anni ci siamo trasformati ed evoluti – ha sottolineato Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service – Essendo una società che opera in regime privatistico abbiamo cercato di sviluppare in tutti i modi la nostra attività ma lo sforzo che prevalentemente abbiamo fatto è stato quello di sviluppare l’attività cercando di salvaguardare il territorio e tutto ciò che ci circonda”.

A Pontedera, nella sede dell’Istituto Modartech taglio del nastro per la mostra SUSTENABLE FASHION, virtual & craftmanship, concepita nel segno della sostenibilità: progetti e ispirazioni di haute couture sono stati ideati e realizzati dai giovani talenti dell’Istituto Modartech, esplorando nuovi linguaggi e forme di creatività.

Il progetto, elaborato in collaborazione con lo stilista Guillermo Mariotto e l’Archivio storico Stefano Dominella, si è posto l’obiettivo di stimolare e reinventare la filiera nella moda adottando scelte consapevoli e nuovi approcci al processo artistico e produttivo: nuovi materiali quindi, ma anche il riuso di vecchi prodotti per crearne di nuovi di valore maggiore, innovazione responsabile, progettazione in 3D.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 Maggio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

- Nell’auditorium della Fondazione Piaggio, un nuovo ECOINCONTRO, il secondo in programma nel corso degli Ecodays 2024. Il direttore di RTV38 Nicola Vasai ha intervistato lo stilista GUILLERMO MARIOTTO, molto popolare fra il grande pubblico per il suo ruolo di giudice nello show di Ra1 “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, e STEFANO DOMINELLA, direttore scientifico di Modartech. Al centro dell’incontro la sostenibilità di un comparto strategico e di rilevanza mondiale come la filiera della moda.

Inaugurazione anche la prima edizione del PREMIO ECOFOR LIBRI, promosso da Ecofor Service con Utel (Università del tempo libero), la Fondazione Idana Pescioli e altre associazioni e istituti scolastici del territorio. Il premio vuol favorire la diffusione della cultura ambientale e incentivare gli autori italiani a scrivere su argomenti legati all’ecologia. Le sezioni in concorso sono quattro: saggistica, narrativa per adulti, temi ambientali e autori locali, narrativa per ragazzi. La premiazione di oggi ha riguardato la sezione saggistica e il vincitore è Danilo Zagaria, autore del volume “In alto mare - Paperelle, ecologia, Antropocene”, Add editore. L’evento è stato introdotto da Alessandro Frosini.

Nella Biblioteca Gronchi ha preso il via un altro ciclo di eventi dedicati ai più piccoli: le ECOFIABE. Brenda Potenza e Fabio Rubino hanno accompagnato bambini e ragazzi in un mondo incantato ma attento a proteggere l’ambiente e chi lo abita, esseri umani, animali e vegetali. Per i bambini anche una merenda con i prodotti Mukki. Si replica mercoledì 8 Maggio e venerdì 10 Maggio, sempre alle 16.30.

In piazza Martiri della Libertà, è stata aperta al pubblico un’altra attrazione tecnologica “Alla scoperta di Ecofor”: si tratta del VIRTUAL TOUR, un gigantesco schermo semicircolare su cui viene proiettato un video in cui Carlo, un personaggio animato, accompagna gli spettatori in un viaggio virtuale negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali della Ecofor, spiegando tutte le fasi della lavorazione e gli accorgimenti adottati per limitare al massimo l’impatto sull’ambiente e ricavare energia dalla produzione di biogas.

Nella frazione di Pardossi risate, musica e allegria per lo spettacolo itinerante ECO4-QUATTRO PERSONAGGI IN CERCA DI RICICLO, con merenda per i più piccoli ed Eco-aperitivo per i più grandi. Gli eco-attori stanno riscuotendo un grande successo e sono Raffaella Afeltra, Rosario Campisi, Alessio Targioni e Virginia Bellini.

Fino ad oggi sono cinque le frazioni di Pontedera ‘visitate’ dall’Eco-van degli Eco-attori: Gello, Il Romito, il quartiere della stazione di Pontedera, Montecastello e appunto, Pardossi. Prossime tappe: La Borra, Santa Lucia, I Fabbri, La Rotta, il quartiere Fuori del Ponte, il quartiere Galimberti.

Nel Palp di Palazzo Pretorio continua la mostra WORLD WATER DAY - Photo contest 2024 Exhibition (aperta al pubblico tutti i giorni fino al 30 Giugno 2024, dalle 10 alle 19).

Grande partecipazione anche alle visite guidate agli impianti della Ecofor Service. Si svolgono tutti i giorni, dalle 9.30 alle 12 riservate alle scuole che hanno partecipato al progetto EcoZoomer e dalle 15 alle 17 aperte a tutti i cittadini.

Fonte: Ufficio Stampa