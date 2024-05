Elezioni Scandicci, Sereni (csx) incassa il sostegno del M5S

Si allarga la coalizione di centrosinistra che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di Scandicci dell’8 e 9 giugno a sostegno della candidata sindaca Claudia Sereni. A far parte della ‘famiglia’ che sosterrà Sereni ci sarà, infatti, anche il Movimento 5 Stelle, che si unisce quindi a Partito Democratico, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e alla lista civica ‘Claudia Sereni sindaca’.

Non nasconde la propria soddisfazione per la chiusura dell’accordo la candidata sindaca Sereni. "Abbiamo la netta consapevolezza - spiega - che questa destra può essere sconfitta solo se tutto il centrosinistra si unisce, mettendo da parte divisioni e personalismi che non portano da nessuna parte. Questo accordo è importantissimo perché porta al suo interno un messaggio di unità, fondamentale in questa fase politica. Sono sicura che se concentriamo la nostra attenzione su obiettivi concreti e condivisi, sulle cose che ci uniscono, avremo la forza di governare nel miglior modo possibile. Dobbiamo portare avanti un’idea di un centrosinistra unito, che sappia governare a lungo, accogliendo al suo interno il confronto e la valorizzazione delle diversità".

"A Scandicci - conclude Sereni - nasce questo accordo che ci permettere di chiudere in maniera compatta e forte la grande famiglia del centrosinistra. E adesso avanti tutta, insieme, verso l’obiettivo che ci siamo posti: vincere bene al primo turno”.

"A Scandicci - commenta Lorenzo Vignozzi, capolista del Movimento 5 Stelle - è stato possibile raggiungere un accordo serio e concreto. In particolare nel dialogo con il PD sono stati proprio i cittadini a spingerci a cimentarci in questo laboratorio politico progressista, assieme anche a un deciso passo avanti sui temi del green e della vivibilità ecologica. Claudia Sereni si è mostrata fin da subito attenta alle tematiche a noi care, come la partecipazione democratica e la transizione ecologica e ha ascoltato le nostre proposte, facendo percepire una vera e propria aria di rinnovamento. Lavoreremo insieme su cittadinanza attiva e riduzione del consumo del suolo, ma anche sul sostegno alle associazioni, con un occhio di riguardo a quelle che si prodigano nello sport e nello sviluppo dei giovani, i quali saranno al centro del programma della coalizione. Vogliamo dare il nostro contributo anche su temi come quello della sicurezza e del buon agire della macchina amministrativa comunale, oltre a un auspicabile potenziamento del corpo della Polizia municipale e all’implementazione delle innovazioni organizzative del lavoro amministrativo".