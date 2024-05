Empoli, la presentazione della 12° edizione dell'Atlante delle Guerre e dei conflitti del Mondo

Verrà presentata a Empoli, mercoledì 8 maggio, la dodicesima edizione dell'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo: una panoramica aggiornata per informarsi e comprendere i conflitti del nostro tempo, le loro ragioni e le conseguenze.

Al Cenacolo degli Agostiniani, dalle 18, Raffaele Crocco, Direttore Atlante delle Guerre presenterà la nuova edizione del volume curato ogni anno dall’associazione 46° Parallelo attraverso il lavoro di giornalisti, fotografi e attivisti dell’informazione. Alla presentazione parteciperà Brenda Barnini, Sindaca di Empoli. A moderare l'incontro sarà Paola Sani, Empoli per la Pace.

Come ogni anno l'edizione fa il punto su tutti i conflitti in corso attraverso schede analitiche, infografiche su tematiche globali, dossier, reportage fotografici, approfondimenti e analisi, editoriali.

L'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo si propone infatti come strumento di informazione per una cittadinanza attiva che, così come fanno le mappe, orienti il pensiero e l’azione nella direzione della Pace e della sua costruzione.