Fermata 18, il diciottesimo compleanno dell'Associazione La Stazione

“Si dice spesso che il tempo passa più velocemente quando ci si diverte e in effetti il tempo è passato e ci siamo pure divertiti un bel po'” sono le parole del presidente dell'Associazione La Stazione APS Michele Baldini, che dal 2006 opera nel territorio di San Miniato e non solo per favorire la creatività e la partecipazione civica di tutti i giovani under 35.

E per il raggiungimento della maggiore età si è deciso di festeggiare come si deve, con quella che a tutti gli effetti sarà una festa di primavera e che coinvolgerà a 360° tutti gli ambiti in cui in questi anni l'associazione si è impegnata: teatro, arte, dibattito, musica e – naturalmente – informalità.

Due giorni in due location diverse, fuori dalla storica sede del Centro Giovani (che come rimanda il nome è proprio La Stazione FS di San Miniato Fucecchio) con lo scopo di uscire dai confini consueti e della “comfort zone”. Ma la scelta è stata fatta su due luoghi estremamente simbolici. “Volevamo individuare due luoghi del nostro comune che allo stesso tempo fosse un presidio di memoria storica, che rappresentassero un elemento di storia di tutta la comunità locale, con la possibilità di sviluppare qualcosa di nuovo e di nostro” prosegue Baldini. Per questo, grazie alla disponibilità di tutti i partner istituzionali dell'iniziativa, il venerdì sarà la volta del Museo della Memoria di San Miniato, mentre il sabato una giornata intera alla Casa del Popolo G. Gori di Cigoli.

Questo il programma:

Venerdì 10 maggio – Museo della Memoria – spettacolo alle ore 19 e alle 19 e 45

“Tristi Memorie: 100 anni dal delitto Matteotti” riflette su un accaduto storico che ha ancora molto da dirci e che ancora oggi può fare molta paura. La performance teatrale è a cura del gruppo“Stories dal Palco” de La Stazione e scritta e messa in scena dall’attore Filippo Brancato.

Lo spettacolo è più precisamente un riadattamento teatrale dello scritto politico “Un anno di dominazione fascista” dello stesso Matteotti. Il saggio si propone di mostrare una serrata critica al fascismo, mostrandone le contraddizioni interne tra le politiche promesse e quelle attuate, ma anche l’uso della violenza come strumento di potere contro gli avversari politici e non solo, e la manipolazione dei mezzi di informazioni, come i giornali, attraverso una spietata propaganda.

La storia di Matteotti stesso è la storia della violenza fascista: prima di tutti anticipa cosa sarebbe stata la dittatura fascista e le sue conseguenze, sperimentandone la violenza sul proprio corpo, fino alla morte, e sulla propria libertà, attraverso l’esilio. Ciò che ci sorprende della vicenda di Matteotti, è la sua solitudine di fronte al fascismo, anche da parte e tra i componenti del suo partito, quello socialista. Nonostante ciò, la sua intransigenza e la sua irremovibilità di fronte ad una dittatura, di cui non ci si era ancora accorti dei pericoli.

Giacomo Matteotti muore solo. Ma la sua vicenda non è un evento storico e polveroso. Ci interroga tutt’oggi sul nostro presente, sulle forme subdole del fascismo e su antifascismo che vogliamo celebrare ogni giorno (e non soltanto negli anniversari) con la sua stessa ostinatezza. Qui il link al form per le iscrizioni -> https://forms.gle/QsX2ZopR5Eh71JnA7

Sabato 11 maggio – Casa del Popolo G. Gori di Cigoli delle 12 e 30

Il sabato un'intera giornata insieme di festa, dal pranzo alla cena (e oltre), con cibo, musica, incontri, letture a altro ancora alla Casa del Popolo di Cigoli. Vi invitiamo quindi a pranzare con comodo sul prato e bervi vostro bicchiere di vino per poi unirci per una discussione volta ad affrontare le 4 macrotematiche dell'evento:

CREATIVITÀ

PARTECIPAZIONE CORPO LIBERTÀ

Invitiamo a questo Open Debate soprattutto tuttə lə amicə, partners e stakeholders che sono passatə da La Stazione in questi 18 anni e che hanno condiviso con noi idee, esperimenti, eventi, bellezza.

1. Alle 15 ci troveremo per discutere insieme proposte e idee, da portare all'attenzione dell'agenda politica. Ognuno potrà dare il proprio contributo in un tempo stabilito e noi raccoglieremo tutte le idee.

2. Alle 17 tireremo le somme e restituiremo le proposte create a* rappresentanti politici, in vista anche delle prossime elezioni

Il link per iscriversi al dibattito e proporre il contributo è qui-> https://forms.gle/Xo6CdbJZ2Vwiob3X9 Per prenotare il pranzo scrivere qui o chiamare 3475079284

L'iniziativa è realizzata grazie al bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire – 2024”, a valere sul progetto “Giovanisì.it”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il supporto di Fondazione Toscana Sostenibile, patrocinata dal Comune di San Miniato e supportata dalla Casa del Popolo Gori di Cigoli e da Coop Culture e dal Museo della Memoria di San Miniato.

lastazione@gmail.com

www.associazionelastazione.blog

https://www.instagram.com/asslastazione/

https://www.facebook.com/associazionelastazione/