Frana alla discarica di Cava Fornace, fuoriuscita di percolato a Montignoso

Questa mattina intorno alle 6.30 all’interno della discarica di Cava Fornace a Montignoso (MS), per cause in corso di accertamento, si è verificato lo smottamento di un argine con conseguente fuoriuscita di percolato. Il personale tecnico e operativo di Programma Ambiente Apuane, la società incaricata della gestione della discarica, è pienamente impegnato sul posto in tutte le attività necessarie per la messa in sicurezza del sito. Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione.

A intervenire è la Lega, in una nota intervengono Elisa Montemagni e il segretario provinciale della Lega di Lucca Riccardo Cavirani

“Seguiamo con apprensione quanto accaduto stamani a Cava Fornace, dove uno smottamento con conseguente sversamento di acqua mista ad argilla e forse percolato ha interessato l’area contigua al sito della discarica. È dal 2015 che come Lega chiediamo con forza la dismissione e la chiusura di questo sito, nel rispetto della popolazione, dei comitati e dell’ambiente versiliese.

Abbiamo presentato più volte in regione Toscana mozioni in cui chiedevamo al partito democratico di chiudere il sito e più volte sono state respinte nell’indifferenza generale. Adesso è il momento per chiudere definitivamente Cava Fornace, perché episodi come questo non accadano più. Non è il caso di creare allarmismi ma è la dimostrazione di quanto abbiamo sempre detto: il sito non è idoneo e la regione non può autorizzare a proseguire con i conferimenti.

Vogliamo ringraziare tutti gli amministratori che hanno sostenuto la battaglia per la chiusura del sito, in primis il nostro assessore all’ambiente di Pietrasanta Tatiana Gliori e il vicesindaco di Massa Andrea Cella”.