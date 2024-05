Fratres di Montecalvoli a sostegno delle donne: la donazione a Frida

I Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli hanno dedicato il mese di Aprile alla lotta contro la violenza sulle donne. Il Contributo che hanno ricevuto, per ogni donazione di sangue o plasma effettuata dai propri iscritti, dal primo al trenta aprile, verrà devoluto all’Associazione “Frida – Donne che sostengono le donne”. Numerosi sono stati coloro che hanno aderito a questa magnifica iniziativa e Domenica 12 maggio alle ore 12.00 presso la sede dei Fratres Montecalvoli in Via Indipendenza 12, alla presenza del Presidente Moreno Meini, del Presidente dell’Associazione Frida e del Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte Manuele Del Grande, ci sarà la consegna dell’assegno e l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. All’evento seguirà un piccolo aperitivo. La cittadinanza e tutte le Associazioni del territorio sono invitate a partecipare.

Fonte: Fratres Montecalvoli