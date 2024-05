Giannì (csx) presenta il programma per Castelfiorentino al Teatro del Popolo

Appuntamento l’8 maggio alle 21 al ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

"Più che una presentazione tradizionale si tratterà di una condivisione del programma elettorale che abbiamo costruito con i cittadini e con la coalizione che mi sostiene", questa la premessa che la candidata sindaca del centrosinistra castellano, Francesca Giannì, ci tiene a fare invitando tutte e tutti all’iniziativa del prossimo 8 maggio alle ore 21 presso il Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino (Piazza Gramsci, 80).

"La nostra visione sarà declinata per premesse e per prospettive, così come abbiamo fatto nei tavoli tematici e negli incontri dedicati che abbiamo fatto al nostro comitato, ma anche tra la gente. Tra le premesse l’ambiente e la sicurezza, tra le prospettive la comunità e lo sviluppo economico, senza dimenticare la dimensione più allargata delle politiche d’area dell’Empolese Valdelsa e il contributo di tutte le forze civiche, partitiche e politiche che hanno deciso di supportare il progetto per la nostra Castelfiorentino, una città per vivere".