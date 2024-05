Giorni di Tuono, a Pisa la terza edizione del festival di fumetti nel segno di Tuono Pettinato

“Giorni di Tuono”, il festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato, sarà in programma a Pisa da venerdì 7 a domenica 9 giugno in vari spazi della città. Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato con il contributo del Comune di Pisa torna con un programma ancora più ricco per numero di ospiti e iniziative, tutte ad ingresso libero, mantenendo solida l'indole “tuonesca”, uno sguardo sornione e ironico per decodificare la realtà.

Tra le mostre in programma, il Museo della Grafica (Lungarno Galileo Galilei, 9) ospiterà le tavole originali di “Nevermind”, il capolavoro di Tuono Pettinato dedicato a Kurt Cobain - il leader dei Nirvana tragicamente scomparso 30 anni fa -, recentemente ristampato da Rizzoli Lizard.

Tra gli ospiti: i maestri Bruno Bozzetto, autore di film d’animazione straordinari come “Allegro non troppo” e “West and Soda”, che presenterà la sua autobiografia “Il Signor Bozzetto” - scritta assieme a Simone Tempia (già autore di “Vita con Lloyd”, illustrato da Tuono Pettinato) - e la sua ultima opera “Sapiens?”, e Adriano Carnevali, creatore dei mitici “Ronfi”, di recente divenuti una serie animata per Rai YoYo. E ancora Mario Natangelo, che parlerà del suo recente intenso graphic novel “Cenere”, e Davide Toffolo, rinomato protagonista del fumetto italiano e musicista nei ‘Tre Allegri Ragazzi Morti’, che ha firmato una sentita introduzione di “Nevermind”.

Altri nomi d'eccezione quelli di Vincenzo Filosa, tra i più raffinati fumettisti contemporanei, autore del recente “Il Saraceno”, e Alessandro Baronciani, che presenterà la nuova edizione di “Una Storia a fumetti”, contenente anche tavole inedite di Tuono Pettinato. Non mancheranno i Superamici: Maicol & Mirco parlerà del suo nuovo fumetto “Favole per psicoterapeuti” edito da BAO e presenterà il suo spettacolo VR “La storia che non ho mai disegnato”, mentre Dr. Pira approfondirà con il pubblico i temi del suo nuovo folle volume “Dragon Blaze G”.

Nel corso di "Giorni di Tuono" ci sarà anche la premiazione della III edizione del Premio Tuono Pettinato, concorso realizzato in collaborazione con Bibliolandia, vinto da “Malanotte. La maledizione della Pantafa” di Marco Taddei e La Came (Coconino Press, 2022), a cui sarà dedicata una mostra delle tavole originali tratte dal fumetto. Ed è proprio La Came l’autrice del manifesto di questa terza edizione di Giorni di Tuono, in un riuscito incontro tra ironia ed horror, dove Tuono passeggia, fischiettando e sorseggiando un Estathé al limone, in un bosco inquietante, elemento tipico del fumetto tuonesco e luogo di svolta delle vicende raccontate in “Malanotte”.

Durante il festival, si potrà inoltre visitare la mostra dei fumetti realizzati da ragazze e ragazzi delle scuole pisane coinvolti nel laboratorio “Magnifici Lavativi”, corso di fumetti che ha interessato oltre 350 alunni delle primarie e secondarie di primo grado.

Il programma completo sarà presto disponibile su www.fondazionetuonopettinato.it

Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro, Pisa 1976-2021) è una delle più rilevanti figure del fumetto contemporaneo. Autodidatta, fonda il collettivo Super Amici (con Dottor Pira, Maicol & Mirco, Ratigher e LRNZ) e si afferma ben presto col suo stile arguto ed originale, vincendo prestigiosi riconoscimenti (Premio Satira di Forte dei Marmi, Gran Guinigi a Lucca Comics, Premio Boscarato al Treviso Comic Book Festival). Difende il diritto all'ozio, ma è tuttavia assai prolifico: oltre a realizzare graphic novel, collabora con riviste, scrive sceneggiature, ha un'intensa attività di illustratore e insegna Fumetto Umoristico all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Disimpegnato e coltissimo al tempo stesso - il suo nome d'arte è rubato alla Biblioteca di Babele di Borges -, affascinato in egual misura dal rock estremo, dalla letteratura e dal cinema quanto dalla TV spazzatura, sfoggia un'ironia pungente e sopraffina. Tra le opere principali, da citare le biografie “Garibaldi”, “Enigma. La strana vita di Alan Turing” (con Francesca Riccioni) e “Nevermind” su Kurt Cobain; la divulgazione scientifica di “Non è mica la fine del mondo” (con F. Riccioni); la fiction di “Corpicino” e “Chatwin. Gatto per forza, randagio per scelta”. In sua memoria è stato ideato un Premio per promuovere la lettura di fumetti e, per volontà dei genitori, è nata la Fondazione Tuono Pettinato, che si occupa della divulgazione della sua opera anche attraverso una borsa di studio presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna e il festival “Giorni di Tuono”.

Fonte: Ufficio stampa