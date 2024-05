Impianto solare a Montelupo per Truck Italia con Prosolia Energy

Truck Italia, azienda specializzata nella commercializzazione, noleggio e assistenza di veicoli commerciali, veicoli industriali, macchinari movimento terra e automobili, ha guidato la trasformazione energetica delle sue sedi insieme a Prosolia Energy Italia, produttore di energia indipendente verticalmente integrato e punto di riferimento nel mercato europeo delle energie rinnovabili. Nello specifico saranno costruiti cinque impianti solari a Montelupo Fiorentino, Pisa, Sinalunga, Campi Bisenzio e Grosseto. La Toscana si conferma così tra le regioni più virtuose nell’utilizzo dell’energia proveniente da fonti rinnovabili.

Le nuove installazioni di pannelli fotovoltaici presso le sedi di Truck Italia rappresentano un perfetto connubio tra innovazione tecnologica e impegno per la sostenibilità ambientale. Progettate per entrare in funzione nel 2024, avranno una capacità di potenza combinata di 254,7 kWp; si prevede che la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera sarà pari a circa 67 tonnellate all'anno, un beneficio equiparabile all'assorbimento di carbonio di 871 alberi.

All’interno di questa collaborazione, Prosolia Energy Italia apporterà la sua vasta esperienza nel campo delle energie rinnovabili, contribuendo a ridurre non solo l'impatto ambientale, ma anche a ottenere una maggiore efficienza energetica in tutto il processo produttivo di Truck. Dall’altra parte Truck Italia, azienda che ha sempre puntato sull'innovazione e la sostenibilità, mira a creare un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente, in grado di massimizzare la produttività e minimizzare gli sprechi.

I nuovi impianti non solo contribuiranno a migliorare la trasformazione energetica nell'industria locale, ma, dato il carattere paneuropeo di entrambe le aziende, questo è il primo gradino di un modello che può essere replicato a livello nazionale e internazionale. In questo modo, Prosolia Energy Italia e Truck Italia si impegnano a lavorare insieme per portare avanti la loro visione di promuovere un futuro più sostenibile per tutti.

"Siamo lieti di annunciare la collaborazione con Truck Italia che ci consente di perseguire la nostra missione di guidare l'industria nel suo processo di decarbonizzazione energetica", afferma Graziano Cucciolini, country manager di Prosolia Energy in Italia. "È importante che un'azienda di riferimento come Truck Italia punti alla generazione di energia pulita ed efficiente nelle sue strutture e dimostri il suo impegno per un modello energetico rispettoso dell'ambiente", conclude.

Fonte: Ufficio Stampa