In auto con una mazza da baseball: denunciato

I carabinieri di Pisa hanno denunciato una persona per il porto di oggetti atti ad offendere durante i loro servizi di controllo del territorio. In particolare, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno controllato un individuo nel centro cittadino mentre si trovava a bordo di un veicolo. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball senza un motivo giustificato. Gli oggetti sono stati sequestrati e il soggetto è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria pisana per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.