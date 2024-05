Incendio nella notte poco prima delle 22 a Terricciola, in via Terricciolese. Il fatto si è verificato all'interno di una casa con due persone all'interno, uscite entrambi dalla camera dove si è propagato il fuoco al momento della telefonata al 118. Una 76enne è stata trasferita in pronto soccorso dai sanitari inviati dal 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.