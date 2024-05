Spaccata al Fastweb Store di Empoli, ladri rubano smartphone nella notte

Brutta vicenda per il Fastweb Store di Empoli, all'angolo tra via Roma e via Giovanni da Empoli. Poco prima dell'una di notte appena trascorsa la vetrina è stata sfondata e ignoti hanno rubato alcuni degli smartphone esposti in vetrina. Lo rende noto una dei titolari con un post su Facebook. "Con questo 'scherzetto' ci hanno sicuramente messo in difficoltà, avendo fatto un danno importante alla struttura del nostro negozio e rubando diversi telefoni. Non ci saremmo mai immaginati che tutto questo potesse succedere a 00:45, in un momento in cui le persone continuavano a passare in quella strada! Stiamo facendo il possibile per ridurre al minimo i giorni di chiusura del negozio e sarà nostra cura tenervi aggiornati sulla data di riapertura".