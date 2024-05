Lavoratori a nero sulla costa dell'Argentario, maxi-sanzioni

Tre lavoratori a nero in un B&B e in un negozio tra Porto Santo Stefano e Castiglione della Pescaia. A scoprirlo è stato il corpo della guardia di finanza di Porto Santo Stefano, in due diversi interventi. Nel primo, hanno notato che due donne delle pulizie nelle camere del bed and breakfast non erano state assunte. Nel secondo, si trattava di un commeso che non era mai stato formalmente assunto.

In entrambi i casi sono state applicate maxi-sanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare, che vanno da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore “a nero” impiegato per un tempo inferiore a un mese.

La violazione perpetrata dal bed and breakfast di Porto Santo Stefano, inoltre, è stata prontamente segnalata all’Ispettorato del Lavoro di Grosseto che ha notificato alla struttura ricettiva il provvedimento di sospensione dell’attività, evitabile solamente con l’immediata assunzione delle due lavoratrici irregolari e con il pagamento di un’ulteriore sanzione di 2.500 euro.