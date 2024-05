Le serate dell'Ospedale della Valdinievole, un'ora per conoscere le malattie

Come nella celebre canzone “un’ora sola ti vorrei…” la direzione sanitaria del presidio ospedaliero, diretta dalla dottoressa Giuditta Niccolai, invita la popolazione della Valdinievole a partecipare a “Le serate dell’Ospedale della Valdinievole”: un’ora sola, appunto, dedicata a conoscere meglio le malattie, ad essere informati ed anche educati a gestirle meglio.

L’iniziativa, unica al momento nel suo genere, è stata organizzata e realizzata dalla dottoressa Grazia Panigada, direttore dell’area medica aziendale e della struttura operativa complessa di Medicina dell’Ospedale e grazie alla disponibilità dei professionisti, medici e infermieri.

Gli incontri si svolgeranno all’Oratorio S. Antonio Abate (davanti al presidio ospedaliero, in via Cesare Battisti) ogni mercoledì alle ore 21 nei mesi di maggio e giugno.

Il primo incontro di mercoledì 8 maggio è dedicato all’ictus cerebrale: la patologia tempo-dipendente che vede nel S.S. Cosma e Damiano la presenza di uno uno Stroke Team, che coinvolge tutte le strutture necessarie per una efficace gestione di questa malattia: dal Pronto soccorso, alla Radiologia, all’Area Stroke, fino alla Riabilitazione.

Nell’ospedale di Pescia è presente un percorso che garantisce la totale presa in carico dell’ictus, una patologia nella quale i tempi di intervento, oltre ai trattamenti, devono essere tempestivi per salvare la vita ai pazienti e per la riduzione di eventuali disabilità. Saranno proprio i dottori Panigada, Marcheschi, Buffini, Squillante Viviani, Romani e Boni, a parlare mercoledì sera del percorso ictus in ospedale (che si è classificato come Centro Oro nell’ambito del programma European stroke organization, un riconoscimento internazionale) ma anche ad informare ed educare i partecipanti all’incontro su qual è la migliore prevenzione e gli stili di vita da adottare per cercare di prevenire la malattia.

Sottolinea la dottoressa Giuditta Niccolai: “con questa iniziativa intendiamo promuovere il benessere generale nella popolazione e fornire indicazioni specifiche sulle singole patologie a maggiore impatto epidemiologico e lo faremo proprio avvalendoci dell’esperienza e della professionalità dei nostri medici e infermieri. Gli incontri serviranno anche ad avvicinare ulteriormente i cittadini ai servizi del nostro ospedale”.

I prossimi incontri di maggio: il 15 L’ipertensione arteriosa e le dislipidemie (R. Giovannetti, M. Straniti, F. Parolini); il 22 Il Diabete (S. Viti, A. Majar, F. Parolini); il 29 La patologia tiroidea: approccio integrato ai differenti quadri clinici (D. Belliti, F. Feroci, G. Fiorenza, E. Riccio).

Nel mese di giugno: il 5 Le sindromi coronariche acute: dalla diagnosi alla riabilitazione (S. Stroppa, S. Di Marco, L. Garritano); il 12 La dialisi a casa: la cura che cambia la vita. Esperienze di pazienti, familiari, infermieri (C. Del Corso, C. Mannucci, Gruppo Infermieri Dialisi Domiciliare); il 19 I fattori di rischio e la prevenzione per le malattie croniche gastroenterologiche (M. Lombardi, P. Montalto, G. Fiorilli, L. Lapenna, S. Torrisi).

Fonte: Asl Toscana Centro