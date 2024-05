Leggenda Festival, al via le prenotazioni per eventi a numero chiuso

A partire da oggi, lunedì 6 maggio 2024, sono aperte le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso della settima edizione di Leggenda Festival, in programma dal 16 al 19 maggio 2024 con incontri, laboratori, lettura itinerante, ascolto attivo, spettacoli, presentazioni di libri, mostra mercato del libro. Tutte iniziative a ingresso gratuito, dedicate ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze da 0 a 14 anni, ma anche alle famiglie, a insegnanti, educatori ed educatrici, esperte ed esperti e, in generale, a tutti gli amanti e tutte le amanti delle storie e della lettura. Sul sito del festival www.leggendafestival.it/programma/ è possibile scoprire e scaricare in pdf il ricco programma degli appuntamenti, oltre 110 eventi rivolti al pubblico, e fare la ricerca per giorno e per target di età, visualizzando così gli appuntamenti rivolti a una specifica fascia d’età. E, aspettando il festival, ci sarà intanto spazio per quattro belle anteprime nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio, per poi tuffarsi nei tantissimi eventi in programma giovedì 16 e venerdì 17 pomeriggio, sabato 18 e domenica 19 tutto il giorno.

PRENOTAZIONI – La procedura di prenotazione è rimasta invariata rispetto agli ultimi anni. È possibile prenotarsi agli eventi del festival a numero chiuso attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito di Leggenda. È richiesto un indirizzo mail valido, a cui arriverà la conferma di prenotazione. Per gli eventi in cui non è richiesta prenotazione, sul sito è presente la scritta “prenotazione non richiesta”.

Questi i passaggi da seguire per le prenotazioni: dal sito www.leggendafestival.it/programma è possibile visualizzare tutti gli eventi; scegliere l'evento a cui si vuol partecipare; se l’evento è su prenotazione sarà presente il pulsante 'Prenota evento', che rimanderà direttamente alla piattaforma di Evenbrite; sulla piattaforma di Eventbrite sarà chiesto di compilare il form con i dati di contatto e i dati del partecipante. Per gli eventi dedicati a bambine e bambini il biglietto è a nome della bambina o del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore.

Nelle due sezioni, 'Informazioni di contatto' e 'Biglietto', quindi, se l'evento è per adulti, tutte le informazioni sono a nome dell'adulto, se l'evento è per bambini, informazioni di contatto sono quelle dell'adulto che sta prenotando, mentre i biglietti sono nominativi per il bambino o la bambina.

È richiesto un indirizzo mail, perché il biglietto arriverà all’indirizzo indicato. Con la stessa mail è possibile prenotare fino a tre biglietti d’ingresso per evento. Una volta terminata la procedura di prenotazione, arriverà una mail di conferma da parte di Eventbrite. Non serve stampare la conferma di avvenuta registrazione o i biglietti che arriveranno via mail: per entrare agli eventi sarà sufficiente comunicare al personale in sala nome e cognome del partecipante.

SUPPORTO - I bibliotecari e le bibliotecarie sono a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione. È sufficiente scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it , venire a Palazzo Leggenda o telefonare al numero 0571/757873 nei seguenti orari: il martedì in orario 9-13, il mercoledì in orario 14-19, il giovedì negli orari 9-13 e 14-19, il venerdì in orario 14-19 e il sabato, negli orari 9-13 e 16-19

INFORMAZIONI - Per eventuali richieste di informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, potete consultare il sito www.leggendafestival.it, le pagine Facebook e Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la biblioteca Palazzo Leggenda al numero 0571757873.