La municipale gli salvò la vita, l'incontro con gli agenti: "Professionalità e coraggio"

La paura, poi il ricovero, infine il sospiro di sollievo e l'abbraccio. Il signor Nelson adesso ha potuto incontrare e ringraziare gli agenti di polizia municipale a Pontedera che gli hanno salvato la vita.

Il 20 aprile a Pontedera in piazza Berlinguer l'uomo, 79 anni e originario del Brasile, si accasciò a terra privo di sensi per via di un malore. Tre agenti si avvicinarono e lo salvarono con le manovre di rianimazione. Decisivo l'aiuto del defibrillatore nell'auto di servizio. Poi l'arrivo dei sanitari e il trasferimento in ospedale.

Oggi, 6 maggio, il signor Nelson assieme alla moglie e alla figlia ha incontrato chi gli salvò la vita. "Un enorme grazie per la professionalità dimostrata, il coraggio, la fermezza e l'abilità nel gestire una situazione di emergenza" scrivono dal Comune di Pontedera.