Pagamenti online non autorizzati: utente rimborsato di 560€ per addebiti fraudolenti sulla propria carta

Si è conclusa positivamente la vicenda di un consumatore di Camaiore che nei mesi scorsi si è rivolto allo sportello Federconsumatori di Lucca per disconoscere una serie di addebiti non autorizzati sulla propria carta di credito.

In particolare, il consumatore ha segnalato di aver ricevuto un messaggio dalla banca con cui veniva invitato a cliccare su un link, col pretesto che il suo conto era stato bloccato “per mancata procedura sicurezza”; subito dopo una telefonata da parte di un sedicente operatore della banca lo avvisava della necessità di provvedere alle verifiche richieste. Successivamente, l'utente si rendeva conto che erano stati effettuati una serie di pagamenti online non autorizzati per l'importo di 560 euro tramite la propria carta di credito.

Dopo aver presentato la denuncia penale alle autorità competenti per eventuali profili di responsabilità penale è stato proposto il reclamo anche alla banca disconoscendo le operazioni non autorizzate. La banca non ha accolto il reclamo, imputando all'utente la leggerezza di avere inserito le proprie credenziali di accesso su richiesta di un sedicente operatore della banca.

Tuttavia, come evidenziato nel reclamo – dichiara Fabio Coppolella – Presidente di Federconsumatori Lucca - l'utente aveva seguito le istruzioni accedendo ad un link che formalmente si presentava come il sito internet ufficiale della banca anche se di fatto non lo era. Il D.Lgs n°11/2010 – prosegue Coppolella - prevede che quando l'utente disconosca un'operazione di pagamento è onere della banca provare che l'operazione è stata autorizzata ed eseguita correttamente. Su questi presupposti è stato presentato il ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario insistendo nel rimborso degli addebiti non autorizzati.

L'A.B.F. ha accolto il ricorso riconoscendo il rimborso di euro 560 in favore dell'utente, evidenziando che, nel caso specifico, sono state effettuate più richieste di autorizzazione sulla stessa carta nelle 24 ore e che la banca ha omesso i necessari controlli e non ha adottato le opportune cautele tecniche per impedire la frode.

Per informazioni e assistenza, è possibile contattare Federconsumatori Lucca al numero 0583/44.15.73 (attivo dal lunedì al giovedì, dalle ore 15 alle ore 16); e-mail: federconsumatorilucca@gmail. com