Presidio Cgil a Firenze: "No agli antiabortisti nei consultori"

Nel Pnrr c’è l’ennesimo attacco del governo alle donne. Il Pnrr avrebbe dovuto migliorare la condizione delle donne: incrementare l’occupazione, riservando posti di lavoro creati dai bandi pubblici in particolare alle donne e ai giovani, e aumentare i servizi pubblici a sostegno della genitorialità, a partire dagli asili nido. Nulla di tutto questo. In compenso il Governo continua nel suo intento di attaccare la libera scelta delle donne sul loro corpo, decidendo di inserire nel decreto sull’attuazione del Pnrr un articolo che favorisce la presenza delle Associazioni antiabortiste nei consultori. E’ inaccettabile. Un attacco alle donne che contrastiamo. Chiediamo più investimenti per la sanità e i consultori. Domani martedì 7 maggio presidio di protesta Cgil-Uil a Firenze davanti alla Prefettura in via Cavour dalle ore 17.30.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa