Rubano uno scooter, un residente se ne accorge e lancia l'allarme: arrestati

Vede due uomini sospetti con uno scooter appena rubato, segnala tutto ai poliziotti e fa arrestare i ladri. In manette sono finiti un 43enne e un 47enne di origini tunisine.

È successo sabato 4 maggio alle 19.30 nel quartiere di Novoli, a Firenze, in via Torre degli Agli. Un residente è rimasto colpito da due uomini stavano spingendo a mano uno scooter, facendo un’insolita forza sul manubrio.

Il solerte cittadino ha voluto vederci chiaro, avvicinandosi alla coppia: appena si è reso conto che il blocca sterzo del mezzo a due ruote era stato forzato, ha allertato la polizia. Gli agenti hanno rintracciato i due, con al seguito il ciclomotore rubato, in viale Guidoni.

Gli agenti hanno poi ricostruito l’intera vicenda scoprendo che il furto era stato messo a segno poco prima in una via della zona. Il legittimo proprietario, che nel frattempo si era accorto della sparizione, si era messo alla ricerca del suo scooter. Il mezzo, recuperato dai poliziotti, gli è stato immediatamente restituito, mentre per entrambi i ladri sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato in concorso.