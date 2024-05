Sorpreso a spacciare, in casa ha cocaina e 15mila euro: arrestato

Un arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e una denuncia per porto abusivo di coltello e tirapugni. È successo nella serata di ieri, in due servizi distinti, durante i controlli dei carabinieri di Prato svolti nel fine settimana appena trascorso.

In particolare nella notte di domenica 5 maggio i militari di Montemurlo hanno notato movimenti sospetti vicino ad un bar, dove un uomo è stato sorpreso nel cedere una dose di cocaina. Quest'ultimo, 31enne cittadino marocchino, pregiudicato, repentinamente stava passando un involucro nelle mani di un 40enne, anch'esso pregiudicato. Accertamenti successivi hanno portato al ritrovamento di altri 10 involucri di cocaina e un bilancino di precisione, che il 31enne aveva con sé. Nel bar inoltre sono stati rinvenuti un involucro contenente della sostanza bianca dall'odore acre, due pezzi di hashish dal peso totale di circa 30 grammi mentre nelle tasche dei pantaloni il 31enne aveva 900 euro in banconote di piccolo taglio e un mazzo di chiavi, di cui avrebbe detto di non conoscerne la provenienza. I carabinieri hanno comunque individuato l'abitazione, dove vive il 31enne e dalla successiva perquisizione hanno trovato uno zaino nascosto sotto il letto, che conteneva 5 involucri di cocaina dal peso complessivo di circa 300 grammi, 9 panetti di hashish per un totale di 1 kg, un bilancino di precisione e 15mila euro, in banconote di piccolo taglio.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre l'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'acquirente della dose è stato invece segnalato come assuntore alla prefettura di Prato.

Sempre ieri, in tarda serata, i carabinieri di Prato hanno denunciato per il porto di un tirapugni e di un coltello multiuso, dalla lunghezza di 17 cm con lama di 8 cm, un uomo di 30 anni, pregiudicato di origine marocchina, sorpreso in un'auto parcheggiata e lasciata aperta.