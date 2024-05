Spuntano fiori di libri nei parchi e nei giardini del Chianti. Arrivano le biblioteche mignon per lo scambio libero e gratuito dei volumi

Libri...liberi come il pensiero, la fantasia, pronti ad essere divorati con gli occhi e con il cuore passando di mano in mano. In modo gratuito, itinerante, anonimo. Al sicuro nelle loro deliziose casette, decorate a mano, ma con la finestra sempre aperta e la valigia a portata di volo. Storie, romanzi, novelle, fiabe, racconti, testi e volumi per tutti i gusti disposti a viaggiare e a realizzare sogni laddove emerga la voglia di fare un dono o prendersi del tempo per curare e nutrire l'anima. Tra le colline del Chianti alla fretta si preferisce il ritmo slow della parola scritta. E’ così che alcuni spazi pubblici, giardini e aree verdi, delle frazioni di Montefiridolfi, Cerbaia e Mercatale accolgono le nuove mini-biblioteche installate dal Comune di San Casciano in Val di Pesa con l’obiettivo di promuovere il piacere della lettura, libero, gratuito e aperto allo scambio di testi da parte di bibliofili e appassionati di ogni età.

Le mini-biblioteche sono belle da vedere, facili da usare e funzionali ad accogliere i primi libri messi a disposizione dalla biblioteca comunale di San Casciano in Val di Pesa. Per l'amministrazione comunale si tratta di un'operazione che mette in pratica la filosofia che sta alla base del progetto, ovvero diffondere la cultura sul territorio e renderla il più possibile accessibile, traducendola in un servizio di prossimità teso a coinvolgere e stimolare partecipazione e senso di comunità, far circolare le idee, favorire la socializzazione e l'aggregazione intorno ad un percorso culturale e collettivo che ispira consapevolezza e responsabilità civica.

L'assessore alla Cultura ha rilevato che il progetto si aggiunge ad un’articolata attività di promozione e valorizzazione della lettura per i più piccoli e i più grandi che l'amministrazione comunale è impegnata a realizzare attraverso l'organizzazione di iniziative letterarie e culturali, rassegne ed eventi che considerano la lettura un atto d'amore per se stessi e per gli altri. Nelle mini biblioteche a forma di casetta, nate per favorire la pratica virtuosa del bookcrossing, tutti possono prendere o lasciare dei libri in maniera libera e gratuita. E soffermarsi a sfogliare o condividere una lettura nel parco o nel giardino di una delle tre frazioni sancascianesi dove il valore di un libro che genera apprendimento, curiosità, interesse si assapora lentamente, avvolti dalla bellezza e dalla qualità dell’ambiente circostante. Il sindaco ha sottolineato che oltre alla promozione della lettura il progetto si pone l’importante obiettivo della sostenibilità e del riuso dei libri usati. Info: biblioteca comunale di San Casciano tel. 055 8256380.

