Tanto sport, escursioni e arte: ecco i centri estivi 2024 di Certaldo

Certaldo è pronto ad accogliere l'estate con una vasta gamma di proposte per i centri estivi, adatte a tutte le età e a tutti i gusti. Organizzate da diverse associazioni del territorio, queste attività promettono divertimento, apprendimento e momenti indimenticabili per bambini e bambine.

Le opzioni sono varie e ricche di stimoli. Per i piccoli amanti della danza, l'ASD Scuola di Danza Crescendo offre "Danzando l'estate 2024", un'esperienza che include lezioni di gioco e danza, attività ricreative e giornate alla scoperta del territorio.

Per coloro che amano lo sport, l'ASD Calcio Certaldo presenta "Dreaming Soccer - Soccer Summer Camp", un programma che comprende calcio, basket, tennis e molte altre attività motorie, con momenti di svago in piscina e in bicicletta.

Chi è interessato a una varietà di attività, dalla mountain bike al canottaggio, troverà pane per i propri denti presso il CKS Karate ASD Polisportiva Certaldo con "Un'estate da ricordare".

Ohana, invece, propone un'ampia gamma di esperienze, con escursioni, giochi d'acqua, laboratori artistici e tanto altro, sia per bambini in età scolare che per quelli della scuola dell'infanzia.

Non mancano opzioni per gli appassionati di tennis, con l'ASD Tennis Certaldo che offre "E...state al tennis", un programma che include tennis, calcetto, padel e altre attività sportive.

Infine, l'Associazione Polis propone varie iniziative, tra cui "Laboratorio Estivo Infanzia" e "Laboratorio Estivo al Parco", che offrono attività creative e ricreative per bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Con tariffe accessibili e varie opzioni di orario e durata, i centri estivi 2024 promettono di essere un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Tutte le proposte:

"Danzando l'estate 2024"

a cura di ASD Scuola di Danza Crescendo

Dal 1° luglio al 2 agosto, ore 9-17

Per bambine e bambini nati dal 2013 al 2021

Attività estive: lezioni di gioco e danza, attività ricreative alla scoperta di Certaldo, pranzo, attività didattiche varie, una giornata in piscina e una alla scoperta della natura e degli animali, gita al parco "Il Gigante" (con supplemento), attività differenziata per i piccolini dai 2 ai 3 anni.

Quota partecipazione: 20€ (iscrizione) + 135€/settimana. Sconti per chi si iscrive entro il 1° giugno 2024 e per coppie di fratelli.

Per informazioni e iscrizioni: 3358118517 - crescendoasd@gmail.com - Social: @CrescendoASD

"Dreaming Soccer - Soccer Summer Camp"

a cura di ASD Calcio Certaldo

Dall'11 giugno al 2 agosto, ore 8-16

Per bambine e bambini dai 5 ai 13 anni

Attività estive: calcio, basket, tennis, ping pong e molti altri giochi motori e sportivi, un giorno a settimana in piscina e in bicicletta.

Quota partecipazione: 60€/settimana (mezza giornata 8-12:30) - 100€/settimana (giornata intera con pranzo 8-16)

Per informazioni e iscrizioni: 3314173739. Iscrizioni aperte presso la sede della Certaldese Giovani in Via Don Minzoni 1, Certaldo (FI)

"Un'estate da ricordare"

a cura di CKS Karate ASD Polisportiva Certaldo

Dal 17 giugno al 2 agosto, ore 9-17

Per bambine e bambini da 4 a 14 anni

Attività estive: mountain bike con escursioni varie, pattinaggio, canottaggio, bocce, piscina, calcetto, hockey, volley e giochi vari, canottaggio sul fiume Elsa, tennis, attività manuali con materiale vario di recupero, almeno un'ora di compiti.

Quota partecipazione: 20€ (iscrizione) + 100€/settimana

Per informazioni e iscrizioni: 3333239420 - 3292034531. Iscrizioni aperte presso la palestra della Scuola Media G. Boccaccio di Certaldo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20

"Summer camp"

a cura di Ohana

Dall'11 giugno al 19 luglio, ore 8:30-16:30

Per bambine e bambini dai 6 ai 13 anni. Ritrovo alla scuola elementare G. Carducci

Attività estive: escursioni a piedi, uscite in mountain bike, giornata in piscina, giochi d'acqua ed esperimenti, caccia al tesoro, giocoleria, spettacoli, giochi con scivolo gonfiabile, tappeto elastico, ping pong, biliardino.

Quota partecipazione: 90€/settimana; +4€/giorno per la mensa; +20€ possibilità di prolungamento orario fino alle 18.

Per informazioni e iscrizioni: 3930195521 - 3382151299 - www.ohanaaps.it

"Summer camp infanzia"

a cura di Ohana

Dal 1° luglio al 19 luglio, ore 8:30-16:30

Per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. Ritrovo alla scuola elementare G. Carducci

Attività estive: laboratori artistici e creativi, truccabimbi, piscina, giochi d'acqua e molto altro.

Quota partecipazione: 100€/settimana; +20€ possibilità di prolungamento orario fino alle 18.

Per informazioni e iscrizioni: 3519495809 - 3274795798 - www.ohanaaps.it

"E...state al tennis"

a cura di ASD Tennis Certaldo

Dall'11 giugno al 13 settembre, ore 9-17

Per bambine e bambini dai 3 ai 13 anni

Attività estive: tennis, calcetto, padel, beachvolley, piscina e molto altro.

Quota partecipazione: 70€/settimana (mezza giornata fino alle 12:30) - 100€/settimana

Per informazioni e iscrizioni: 0571 665797 - 3391586926 - 3356454934 - info@tennis-certaldo.it - www.tenniscertaldo.it

"Laboratorio Estivo Infanzia"

a cura di Associaione Polis

Dal 1° luglio al 26 luglio, ore 8-16

Per bambine e bambini della scuola dell'infanzia

Attività estive: attività laboratoriali, animazione

Quota partecipazione 70€/settimana (mezza giornata 8:30-12:30) - 100€/settimana (giornata intera con pranzo); +25€ possibilità di prolungamento orario fino alle 18.

Per informazioni e iscrizioni: info@laboratoripolis.it. Iscrizioni entro il 15 maggio 2024 sul sito www.laboratoripolis.it

"Laboratorio Estivo al Parco"

a cura di Associaione Polis

Dal 17 giugno al 26 luglio, ore 8-16

Per bambine e bambini della scuola primaria

Attività estive: attività laboratoriali, animazione

Quota partecipazione: 100€/settimana (giornata intera con pranzo); +25€ possibilità di prolungamento orario fino alle 18.

Per informazioni e iscrizioni: info@laboratoripolis.it. Iscrizioni entro il 15 maggio 2024 sul sito www.laboratoripolis.it

"Giocosport"

a cura di Associaione Polis

Dal 17 giugno al 2 agosto, ore 9-17

Per bambine e bambini nati dal 2010 al 2016

Attività estive: escursioni a piedi, in bici e giochi individuali, orienteering, caccia al tesoro e molto altro. Attenzione: bicicletta necessaria

Quota partecipazione: 70€/settimana (pranzo al sacco)

Per informazioni e iscrizioni: info@laboratoripolis.it. Iscrizioni entro il 15 maggio 2024 sul sito www.laboratoripolis.it

Fonte: Comune di Certaldo