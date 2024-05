Tenta furto in banca, scoperto dal rumore: arrestato a Pisa

Un tunisino è stato arrestato per entato furto aggravato nei pressi della Banca Bper di via Matteucci a Pisa dalle volanti della questura. Era stata spaccata una vetrata esterna della banca e dal buco era entrato l'uomo. Una residente aveva segnalato i forti rumori alla polizia. Gli agenti hanno effettuato una ricerca all'interno della banca, trovando l'uomo nascosto dietro a un armadio. Dopo l'arresto, sono stati trovati un taglierino e attrezzi per lo scasso, finiti poi sotto sequestro. Dopo l'arresto in flagranza, e dopo il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto applicando il divieto di dimora nella provincia di Pisa.