Il Toscana Pride 2024, la manifestazione per i diritti della comunità LGBTQIA+, si terrà a Lucca. È la stessa organizzazione ad aver lanciato quest'oggi il materiale promozionale per la parata, senza però definire precisamente la data. Si presume che sarà in piena estate: l'edizione 2023 venne organizzata il 9 luglio a Firenze. Il tema era Corpi inTransigenti, dedicato alle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersex e asessuali.