Un altro genere di paese, 5 incontri a Montefoscoli sulla discriminazione

Il progetto Un altro genere di paese, promosso dal Circolo ARCI Fiordaliso con il contributo ed il Patrocinio del Comune di Palaia, prenderà avvio sabato 11maggio e si concluderà venerdì 5 luglio.

Un progetto finalizzato a promuovere la conoscenza, il riconoscimento ed il contrasto dei fenomeni di discriminazione e violenza contro le donne attraverso la realizzazione di un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza in cui saranno esplorate ed approfondite le diverse dimensioni del fenomeno, a partire dall'esperienza personale e professionale di esperte, attiviste, ricercatrici, musiciste, artiste. Le diverse serate saranno inoltre arricchite da proiezioni audio e video. stampe, musica., installazioni che confluiranno in una mostra temporanea nei locali del circolo ARCI.

L'11 maggio il primo incontro, introdotto dalla proiezione,inedita, del cortometraggio Alterazioni delVuoto, di Carla Pampaluna, al seguito del quale Giulia Fioravanti, esperta e attivista dell'Associazione Differenza Donna approfondirà i temi delle discriminazioni e della violenza contro le donne che costituiranno la cornice degli incontri successivi.

Il 25 maggio, con Alessia d'Innocenzo (storica ed esperta di Differenza Donna) e Francesca Cangemi (cantante e musicista, attivista nei movimenti femministi degli anni '70) saranno ripercorse le tappe principali che. grazie proprio ai movimentidelle donne,hanno portato all'acquisizione di dirittifondamentali.

L'8 giugno Neusa Tsimba, antropologa, ricercatrice e attivista, approfondirà i legami tra sessismo e razzismo, delle modalità in cui i due fenomeni si alimentano l'un l'altro e dei movimenti delle donne nere che ne hanno per prime svelato la portata.

Il 22 giugno Rosalba Taddeini (esperta di genere e discriminazioni multiple, Differenza Donna) Simona Lancioni (responsabile delCentro Informare un'H) e Chiara Calcinai, attivista per i dirittidelle persone con disabilità, affronteranno il tema dell'invisibilità dei diritti delle donne con disabilità.

Infine, il 5 luglio, a 10 anni dall'uscita, sarà proiettato il film documentario "Lei Disse sì", alla presenza delle protagoniste, Lorenza Soldani e Ingrid Lamminpaa, che nel 2014 decisero di documentare i preparativi, il viaggio ed infine il loro matrimonio avvenuto in Svezia, quando in Italia era (ed è ancora) negata la possibilità di un matrimonio egualitario per coppie formate da persone dello stesso sesso.