Il Lotto premia la Toscana. Nel concorso di venerdì 3 maggio, come riporta Agipronews, a Poggibonsi, in provincia di Siena, sei ambi, quattro terni e una quaterna sono valsi 50.596 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 448,5 milioni in questo 2024.

Fonte: Agipronews