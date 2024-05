L'ex patron del Livorno Spinelli coinvolto nell'inchiesta che ha portato all'arresto del governatore Toti

Anche l'ex presidente del Livorno calcio, l'imprenditore portuale Aldo Spinelli, è coinvolto nella maxi indagine della procura di Genova che ha visto l'arresto e il trasferimento ai domiciliari del governatore della Liguria Giovanni Toti. Si parla delle aree del terminal Rinfuse, la cui concessione sarebbe stata ottenuta tramite corruzione di Spinelli a Toti. Per Spinelli è scattato l'arresto ai domiciliari. Nell'indagine l'attuale ad di Iren ed ex presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini è accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e atti contrari ai doveri d'ufficio, per questo è stato arrestato e trasferito in carcere. Verso Signorini, Spinelli e il figlio Roberto, il gip ha disposto il sequestro di 570mila euro tra beni e disponibilità finanziarie. Roberto Spinelli ha subito il divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa.