Azzardo, focus sulla normativa per una corretta comunicazione: l'8 maggio a Firenze

Si svolgerà a Firenze, mercoledì 8 maggio, l’ultima tappa del progetto promosso da Avviso Pubblico e BPER Banca, intitolato “La trappola dell’azzardo”. Un progetto sociale di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, che ha preso il via lo scorso anno, che ha l’ambizione di creare i possibili anticorpi per tutelare la salute delle comunità, con una particolare attenzione ai più giovani.

A Firenze, dopo le tappe di Bari, Verona e Milano in cui sono state approfondite le profonde relazioni tra gioco d’azzardo, sport, legalità e usura, si parlerà de “Gli aspetti del sistema azzardo. Focus sulla normativa, per una corretta comunicazione”.

Al centro del dibattito c’è proprio l’evoluzione della normativa e il ruolo degli operatori dell’informazione, determinanti nella corretta narrazione di un fenomeno sempre più pervasivo e che mette a rischio equilibri finanziari, sanitari e sociali di milioni di persone. Nel 2022, infatti, gli italiani hanno puntato sui tavoli da gioco – fisici e virtuali – oltre 136 miliardi di euro. Se confermate, le previsioni per il 2023 attesteranno un’ulteriore impennata, andando a sfiorare i 150 miliardi di euro. La sola Toscana nel 2022 ha registrato un aumento del 53% rispetto all’anno precedente.

Ecco perché l’incontro di Firenze – come già i precedenti – è pensato anche come momento di formazione per giornalisti ed è patrocinato dall’Ordine dei giornalisti della Toscana che riconoscerà anche i crediti formativi per i partecipanti. (Per iscriverti clicca qui)

L’evento si svolgerà, dalle ore 10 alle ore 13, presso la Sala Teatina del Centro Internazionale Studenti “Giorgio La Pira”, in Via dei Pescioni, 3A. Dopo i saluti istituzionali di:

Anna Carino, Ufficio ESG Evolution & Reporting di BPER Banca

Ufficio ESG Evolution & Reporting di BPER Banca Massimo Borghi, Coordinatore regionale di Avviso Pubblico e assessore alla legalità

Interverranno:

Massimo Masetti, Referente sul tema del gioco d’azzardo di Avviso Pubblico;

Referente sul tema del gioco d’azzardo di Avviso Pubblico; Marco De Pasquale, Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico;

Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico; Andrea Bigalli, giornalista e referente regionale di Libera Toscana.

Modera Chiara Brilli, Direttrice editoriale di Controradio.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming:

https://www.youtube.com/watch?v=OEeBR9jxBtE